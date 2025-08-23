El Departamento de Estado confirmó a medios estadounidenses que está investigando a más de 55 millones de titulares de visas estadounidenses por delitos que pueden dar lugar a deportación, incluyendo estadías excesivas, actividad criminal y participación en cualquier forma de “actividad terrorista”.

Las autoridades señalaron al medio The Hill que todos los titulares de visas estadounidenses, incluidos estudiantes y turistas internacionales, pasarán por una “investigación continua”.

El Departamento de Estado dijo que tiene la facultad de cancelar visas cuando existen señales que sugieren que el titular podría no cumplir con los requisitos establecidos. Esto incluye casos de permanencia más allá del tiempo permitido, antecedentes penales, riesgos para la seguridad pública, vínculos con actividades extremistas o apoyo a grupos considerados terroristas.

Un portavoz detalló al medio que el proceso de revisión contempla “toda la información disponible como parte de nuestra investigación”, incluyendo registros migratorios, reportes policiales y cualquier dato que surja después de que la visa haya sido otorgada, en conformidad con la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

Oficiales consulares de Estados Unidos tienen la facultad para revocar o cancelar visas a titulares que incumplen con leyes de inmigración u otras normas.

El Manual de Asuntos Exteriores señala las causas. Toma nota.

No es elegible para la visa que se le concedió

Pueden revocar la visa si descubren que el titular no es elegible para la categoría de visa, bajo la sección 214 (b). Esto incluye que el viajero no demostró que tiene intenciones de viajar temporalmente. Por ejemplo:

El titular trabajó o planea trabajar en Estados Unidos con una visa de turista.

Si el titular estudió (cursos formales y de título) o planeaba estudiar con visa de turista.

También es inelegible si comprueban que antes cruzó la frontera sin documentos.

Pueden cancelarla si descubren que rebasó el tiempo de estancia sin autorización. Si necesitas quedarte más tiempo, solicita un permiso de estadía.

La visa ha sido retirada físicamente del pasaporte en el que se emitió

Ahora emiten la visa de turista en forma de credencial plastificada, tarjeta de cruce fronterizo. Pero antes pegaban la visa al pasaporte. Si aún la tienes así, debes mantenerla tal y como está. Si la despegas, cancelan su validez.

Si el pasaporte donde estaba pegada la visa expiró, entonces debes viajar con el nuevo pasaporte y el viejo.

Arresto por conducir bajo influencia del alcohol

El Manual de Asuntos exteriores señala que pueden revocar la visa a un extranjero que haya sido arrestado o condenado por conducir bajo la influencia del alcohol o drogas. Ten cuidado con lo que haces en tu viaje.

Condenas anteriores

Por condenas similares (arrestos) que ocurrieron dentro de los cinco años anteriores: robo, posesión de drogas, violencia doméstica, venta de alcohol a un menor.

Es importante que sepas que un oficial consular no puede revocar tu visa bajo supuestos. Es decir, debe comprobar que las razones de tu inelegibilidad son reales. No deben basarse en pensamientos, prejuicios, acusaciones despectivas o raciales.