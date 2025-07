La deportación es el proceso legal mediante el cual el gobierno de Estados Unidos expulsa a una persona extranjera del país por violar las leyes migratorias o penales. Aunque muchas personas creen que solo los inmigrantes indocumentados pueden ser deportados, lo cierto es que incluso los residentes permanentes legales (con Green Card) pueden enfrentar este proceso bajo ciertas circunstancias.

Este proceso puede iniciarse por varias razones, y es importante que los individuos comprendan las posibles causas de deportación para evitar encontrarse en esta situación.

De acuerdo con el USCIS y el Departamento de Estado, las causas más comunes por las que una persona puede ser deportada incluyen:

1. Ingreso ilegal o permanencia no autorizada

Entrar a Estados Unidos sin inspección o permanecer más allá del tiempo autorizado por una visa son motivos directos de deportación.

2. Comisión de delitos

Ciertos delitos pueden llevar a la deportación, incluso si la persona tiene estatus legal. Entre ellos se encuentran:

Delitos graves como homicidio, violación o tráfico de drogas.

Delitos de “vileza moral”, como fraude, robo o violencia doméstica.

Múltiples condenas penales, aunque sean menores.

3. Fraude migratorio

Mentir en una solicitud de visa, presentar documentos falsos o contraer matrimonio con fines migratorios son causas de deportación inmediata.

4. Amenazas a la seguridad nacional

Participar en actividades terroristas, pertenecer a organizaciones extremistas o representar un riesgo para la seguridad pública también puede resultar en deportación.

5. Violaciones a las condiciones de la visa

Trabajar sin autorización, estudiar sin permiso o cambiar de estatus sin notificar a las autoridades migratorias son infracciones que pueden derivar en la pérdida del estatus legal y posterior deportación.

¿Te pueden deportar por conducir bajo los efectos del alcohol?

Conducir bajo la influencia del alcohol (DUI, como se dice en inglés) puede ser motivo de deportación, especialmente cuando se combina con factores como:

La persona no tiene estatus legal.

El DUI está acompañado de agravantes como “lesiones, reincidencia o presencia de menores en el vehículo”.

El delito es considerado una amenaza a la seguridad pública.

“Una condena por conducir bajo los efectos del alcohol (DUI) puede ser más que un simple asunto penal para inmigrantes indocumentados y no ciudadanos; puede convertirse en un detonante directo para un proceso de deportación . Las agencias de inmigración pueden considerar un DUI como una señal de desacato a las leyes y la seguridad pública, lo que las impulsa a iniciar acciones de deportación”, dice el despacho de abogados Portner & Shure.

Esta situación depende de más factores y es probable que, si no hay agravantes, la persona no sea deportada. No obstante, puede afectar sus procesos migratorios futuros, como un cambio de estatus o la obtención de la Green Card.

Además, actualmente hay un proyecto de ley que busca que los inmigrantes con casos de DUI sean deportados “inmediatamente” y está por verse si se aprueba.