Los abuelos son mucho más que figuras familiares: son guardianes de historias, transmisores de valores y el corazón cálido que sostiene a muchas familias. Su presencia es sinónimo de cariño, paciencia y sabiduría. Por eso, tanto en México como en Estados Unidos, existe una fecha especial para reconocer su importancia y celebrar su legado.

¿Cuándo se celebra el Día del Abuelo en México?

En México, el Día del Abuelo se celebra cada 28 de agosto. Esta fecha fue establecida en 1982, cuando se decretó internacionalmente al mes de agosto como el Mes de la Vejez. En ese contexto, México decidió dedicar el día 28 para rendir homenaje a los abuelos y abuelas del país.

La celebración tiene como propósito reconocer su trabajo, sabiduría y experiencia, pero también enaltecer la vejez como una etapa valiosa de la vida. El Gobierno de México ha señalado que el presente de las nuevas generaciones está profundamente influenciado por las decisiones, esfuerzos y afecto que los adultos mayores han entregado a lo largo de su vida.

Este 2025, el Día del Abuelo caerá el jueves 28 de agosto, una oportunidad perfecta para demostrarles cuánto los valoramos.

¿Y en Estados Unidos?

Aunque no es una festividad oficial, en Estados Unidos se celebra el Día Nacional de los Abuelos el primer domingo de septiembre después del Día del Trabajo. En 2025, esta fecha será el domingo 7 de septiembre.

El origen de esta celebración tiene dos versiones destacadas:

Michael Goldgar, quien en los años 70 gastó más de $11,000 dólares y realizó 17 viajes a Washington D.C. para impulsar el reconocimiento oficial del día, inspirado por una visita a su tía en un asilo.

Marian Lucille Herndon McQuade, ama de casa de Virginia Occidental, promovió la idea de “adoptar a un abuelo” para mejorar la vida de los adultos mayores.

Finalmente, en 1978, el presidente Jimmy Carter aprobó oficialmente el Día Nacional de los Abuelos.

Ideas para celebrar a los abuelos

Si tienes la fortuna de contar con tus abuelos, este es el momento ideal para hacerles sentir lo especiales que son. Aquí algunas ideas para celebrar:

Invítalos a cenar a su restaurante favorito o prepara una comida familiar en casa.

Crea un álbum de fotos con sus momentos más memorables.

Regálales un día de spa o descanso en un hotel.

Obséquiales una colcha calientita, pantuflas o pijamas cómodas.

Celebra con vino y copas elegantes.

Entradas para un concierto de su artista favorito.

Escríbeles una carta donde les expreses tu gratitud y amor.

Imágenes para enviar en el Día del Abuelo

