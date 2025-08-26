El salario mínimo seguirá aumentando en México, así lo estableció Claudia Sheinbaum desde que tomó posesión como presidenta. El sueldo que ganan los trabajadores incrementará y se espera que para 2026 también se aplique dicha medida. ¿Cuánto subirá? ¿Cuándo entrará en vigor? Te contamos lo que se sabe sobre el monto del salario mínimo para el siguiente año.

A finales de 2024 se aprobó una reforma al Artículo 123 en la que se establece un aumento al salario mínimo que garantice que nunca esté por debajo de la inflación. Con dicha reforma se asegura que el sueldo pueda hacer frente al aumento de los precios de los productos, sobre todo, los de la canasta básica.

Con el incremento al salario mínimo 2026 se prevé apoyar a los trabajadores mexicanos y a sus familias, para que puedan cubrir sus gastos diarios y necesidades esenciales. Con el gobierno de Sheinbaum se propone que el salario alcance una suma equivalente a 2.5 canastas básicas.

Es importante mencionar que este 2025 el salario mínimo en México es de $8,480.17 pesos mensuales; mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte es de $12,771.35 pesos al mes.

¿Cuál es el salario mínimo para el 2026?

Aún se desconoce el monto oficial y el aumento que aplicarían para el salario mínimo 2026, pero, según estimaciones, se prevé un ajuste del 12%, por lo que la cifra podría ser de $9,497.79 pesos mensuales para la gran parte del país y de $14,303.91 pesos al mes para la zona fronteriza norte. Sin embargo, falta esperar la confirmación por parte de las autoridades.

¿Cuánto entraría en vigor el aumento del salario mínimo 2026?

Generalmente, el gobierno de México aplica el aumento al salario mínimo en los primeros días del año, por lo que se espera que, de aprobarse el incremento, entre en vigor el próximo 1 de enero de 2026. Te sugerimos mantenerte al pendiente de cualquier aviso que emitan las autoridades correspondientes.

¿Cuál es el sueldo mínimo en México por 8 horas?

Según el salario mínimo vigente, por 8 horas de trabajo en 2025 se paga alrededor de $278 pesos, sin embargo, este monto puede cambiar de acuerdo con el lugar en el que te encuentres.