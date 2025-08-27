¿Ya tienes plan para celebrar el Día del Abuelo 2025? Si aún no, checa los beneficios y descuentos que tiene el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) para los beneficiarios con credencial; conoce las ofertas que hay y festeja a lo grande a tu abuelo o abuela.

¿Sabes desde hace cuánto tiempo se celebra el Día del Abuelo en México? Desde 1983 se instauró el 28 de agosto como el Día de los Abuelos, esto con el objetivo de reconocer su trabajo y sabiduría, además de su importante rol en las familias mexicanas.

Es por eso que el 28 de agosto es una fecha especial y para el INAPAM no pasa desapercibida, ya que gran parte de los adultos mayores en México tienen nietos, por lo que se busca que en dicha celebración la pasen bien y gocen de varios descuentos y beneficios.

Si no sabes cómo celebrar a tu abuelo o abuela en su día, conoce todos los beneficios que tienen las personas de las tercera edad que cuentan con tarjeta INAPAM y elige la que más les guste.

¿Qué descuentos y beneficios hay con INAPAM en el Día del Abuelo 2025?

Festeja el Día del Abuelo con las siguientes promociones:

-Restaurante giratorio Bellini ofrece 50 % de descuento en alimentos a la carta para el adulto mayor y sus acompañantes, de lunes a viernes, 1 pm a 5 pm.

-ETN Turistar ofrece 50% de descuento.

-Aeroméxico proporciona 15% de descuento en todos los vuelos nacionales e internacionales.

-Centros Vacacionales del IMSS dan 10% de descuento en hospedaje y hasta el 50% en actividades recreativas en campamentos, balnearios y zonas recreativas en los Centros de Oaxtepec y La Trinidad, entre otros.

-Fraiche da un 20% de descuento en sus fragancias y perfumes.

-Biomédica laboratorios clínicos ofrece el 10% de descuento con la credencial INAPAM.

-Farmacias Walmart descuentos del 5% al 7%.

¿Cuánto dinero te da el INAPAM en el Día del Abuelo 2025?

El INAPAM no da dinero en el Día del Abuelo y tampoco en otra fecha; recuerda que la tarjeta de dicho instituto únicamente ofrece descuentos y beneficios en varios servicios y tiendas; no te dejes engañar si alguien te ofrece lo contrario.

¿Qué apoyos tengo con la tarjeta de INAPAM?

Las personas adultas mayores son beneficiarias en áreas de alimentación, educación, salud, transporte, vestido y hogar, así como en asesorías legales, servicios administrativos, recreación, cultura y deporte. Puedes acceder a todos estos beneficios presentado tu credencial.