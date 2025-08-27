TE RECOMENDAMOS

¿Ya tienes plan para celebrar el Día del Abuelo 2025? Si aún no, checa los beneficios y descuentos que tiene el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores () para los beneficiarios con credencial; conoce las ofertas que hay y festeja a lo grande a tu abuelo o abuela.

¿Sabes desde hace cuánto tiempo se celebra el Día del Abuelo en México? Desde 1983 se instauró el esto con el objetivo de reconocer su trabajo y sabiduría, además de su importante rol en las familias mexicanas.

Es por eso que el 28 de agosto es una fecha especial y para el INAPAM no pasa desapercibida, ya que gran parte de los adultos mayores en México tienen nietos, por lo que se busca que en dicha celebración la pasen bien y gocen de varios descuentos y beneficios.

Si no sabes cómo celebrar a tu abuelo o abuela en su día, conoce todos los beneficios que tienen las personas de las tercera edad que cuentan con tarjeta INAPAM y elige la que más les guste.

¿Qué descuentos y beneficios hay con INAPAM en el Día del Abuelo 2025?

Festeja el Día del Abuelo con las siguientes promociones:

-Restaurante giratorio Bellini ofrece 50 % de descuento en alimentos a la carta para el adulto mayor y sus acompañantes, de lunes a viernes, 1 pm a 5 pm.

-ETN Turistar ofrece 50% de descuento.

-Aeroméxico proporciona 15% de descuento en todos los vuelos nacionales e internacionales.

-Centros Vacacionales del IMSS dan 10% de descuento en hospedaje y hasta el 50% en actividades recreativas en campamentos, balnearios y zonas recreativas en los Centros de Oaxtepec y La Trinidad, entre otros.

-Fraiche da un 20% de descuento en sus fragancias y perfumes.

-Biomédica laboratorios clínicos ofrece el 10% de descuento con la credencial INAPAM.

-Farmacias Walmart descuentos del 5% al 7%.

¿Cuánto dinero te da el INAPAM en el Día del Abuelo 2025?

El INAPAM no da dinero en el Día del Abuelo y tampoco en otra fecha; recuerda que la tarjeta de dicho instituto únicamente ofrece descuentos y beneficios en varios servicios y tiendas; no te dejes engañar si alguien te ofrece lo contrario.

¿Qué apoyos tengo con la tarjeta de INAPAM?

Las personas adultas mayores son beneficiarias en áreas de alimentación, educación, salud, transporte, vestido y hogar, así como en asesorías legales, servicios administrativos, recreación, cultura y deporte. Puedes acceder a todos estos beneficios presentado tu credencial.

