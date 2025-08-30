La Solicitud de Naturalización N-400 es el formulario oficial que deben completar las personas nacidas fuera de Estados Unidos que desean convertirse en ciudadanos estadounidenses.

Este proceso, conocido como naturalización, está regulado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y requiere cumplir con ciertos requisitos de elegibilidad, presentar documentación específica y pagar una tarifa de procesamiento.

¿Quién puede presentar el Formulario N-400?

Para solicitar la naturalización mediante el Formulario N-400, el solicitante debe cumplir con criterios como haber sido residente permanente legal (poseer una Green Card) por al menos cinco años, o tres años si está casado con un ciudadano estadounidense.

También debe demostrar buen carácter moral, conocimiento básico del idioma inglés y de educación cívica, y disposición para prestar el Juramento de Lealtad a Estados Unidos.

¿Cuánto cuesta presentar el N-400?

Desde abril de 2024, las tarifas del Formulario N-400 varían según el método de presentación:

Presentación en línea: $710 dólares .

. Presentación impresa (por correo): $760 dólares.

Miembros de las Fuerzas Armadas: $0 dólares.

No se cobra tarifa adicional por servicios biométricos. Además, existen opciones de tarifa reducida ($380 dólares) para solicitantes cuyos ingresos estén entre el 150% y el 400% de las guías federales de pobreza. Para quienes enfrentan dificultades económicas extremas o reciben beneficios públicos, es posible solicitar una exención total de pago mediante el Formulario I-912.

¿Qué pide el formulario N-400?

El N-400 solicita información detallada sobre:

Datos personales y familiares.

Historial migratorio.

Residencias y empleos anteriores.

Viajes fuera de Estados Unidos.

Historial criminal (si aplica).

Participación en organizaciones o actividades políticas.

Disposición para cumplir con los deberes cívicos.

También incluye preguntas sobre elegibilidad y juramento de fidelidad. Es fundamental responder con veracidad y adjuntar los documentos requeridos, como copia de la Green Card, certificados de matrimonio o divorcio, y pruebas de residencia continua.

¿Cómo se llena y presenta el formulario N-400?

El formulario puede completarse en línea a través de my.uscis.gov o en papel. USCIS recomienda crear una cuenta en línea para facilitar el seguimiento del caso. Los pasos básicos son:

Revisar la elegibilidad.

Completar el Formulario N-400.

Adjuntar documentos de respaldo.

Pagar la tarifa correspondiente.

Enviar la solicitud.

Esperar la notificación de cita biométrica (si aplica).

Asistir a la entrevista de naturalización.

Recibir la decisión de USCIS.

Participar en la ceremonia de juramento.

Una vez aprobado, el solicitante recibe su Certificado de Naturalización, que acredita su nueva ciudadanía.

Si estás considerando iniciar tu solicitud, asegúrate de revisar cuidadosamente los requisitos y preparar tu documentación con anticipación.