Luego del revuelo que causó un sujeto por robarle la gorra a un niño que le había regalado el tenista Kamil Majchrzak al ganar un partido del US Open del viernes pasado, la situación tuvo un final feliz.

Las redes sociales hicieron lo suyo, ayudaron que el tenista polaco encontrara al menor para compensar lo sucedido e identificaron al hombre que creyó que "se salió con la suya".

El sujeto fue identificado como Piotr Szczerek, un empresario de origen polaco, quien funge como CEO de la compañía Drogbruk de dedicada a la pavimentación en Polonia.

De acuerdo con medios especializados tras la ola de críticas que recibió el millonario en la que lo calificarlo de "despreciable" cerró sus cuentas.

Aunque previamente presuntamente emitió su postura aceptando lo sucedido, pero minimizando el hecho:

"No hagamos de una gorra un escándalo mundial. Es sólo una gorra. Si hubieran sido más rápidos, la tendrían".

Los cibernautas han presionado en redes para evitar que se sigan haciendo contratos con la empresa del CEO.

¿Qué pasó con el niño al que le robaron la gorra en el US Open?

Cabe recordar que tras darse a conocer el incidente el propio tenista empezó a buscarlo en sus redes, por lo que horas después compartió que lo encontró.

Kamil Majchrzak meeting the young boy who had the hat taken from him the other day at the US Open.



A happy ending… this is what it’s all about.



Protect this man at all costs. 🥹 pic.twitter.com/EAaJVltyM6 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 30, 2025

Kamil mostró una foto del encuentro con el niño llamado Brock afuera de la cancha del US Open en Nueva York. Como era de esperarse Kamil le regaló una nueva gorra, pero además lo sorprendió entregándole otros obsequios.

Brock se mostró muy contento luego del trago amargo vivido horas antes en las gradas.

En el encuentro estuvieron parte de la familia de Brock, quienes se mostraron entusiasmados de conocer a Kamil. Se tomaron una foto en la que a ambos se les ve muy sonrientes, con lo que se ve que el incidente fue olvidado. Aunque para los fanáticos del tenis y cibernautas no.