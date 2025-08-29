Jugar limpio es una de las principales reglas dentro del deporte, la cual supondría que su público la tiene clara, pero un hombre que asistió al US Open dejó a un lado esta premisa robándole a un niño la gorra que el tenista polaco Kamil Majchrzak le había regalado.

Al final de los partidos es tradicional que los tenistas se acerquen al público para firmarles pelotas de tenis, chicas y grandes, saludarlos o en ocasiones para recibir obsequios.

Durante esta dinámica al finalizar el encuentro de tenis en Nueva York entre Kamil y su rival ruso Karen Chaczanowa del pasado jueves, la gente se acercó a saludar al polaco que ganó el partido.

Un entusiasta niño con una pelota de tenis gigante se acercó a saludar a Kamil, quien estaba firmando otros objetos y al ver al pequeño se quitó la gorra, pero sin levantar la mirada "se la entregó".

Al momento, un adulto que vio el descuido del tenista aprovechó para arrebatarle la gorra al menor y luego meterla en la bolsa de la mujer que lo acompañaba.

El niño con cara de incredulidad de lo que le acababa de ocurrir intentó evitar que le quitaran el regalo, pero al ver que no lo lograría buscó decirle al tenista, quien no se percató del hecho por lo que siguió con la firma y saludando al resto de los aficionados.

NEW: Tennis star Kamil Majchrzak is looking for a young boy who had a hat snatched from him by a grown man at the US Open.



Majchrzak was seen trying to hand the boy his hat when a grown man took it and stashed it in a bag.



"After the match, I didn't record that my cap didn't… pic.twitter.com/JE5vGxjNxg — Collin Rugg (@CollinRugg) August 29, 2025

Kamil Majchrzak pide, a través de sus redes sociales, que le ayuden a encontrar al niño

El hecho causó indignación entre los cibernautas tras viralizarse el momento, criticaron el robo, la reacción del sujeto tras arrebatar la gorra e incluso cuestionaron las intenciones que tuvo.

Tal fue el impacto en las redes sociales que el Kamil Majchrzak desde su plataforma subió una foto del momento con la finalidad de buscar al pequeño aficionado al tenis y compensar lo sucedido.