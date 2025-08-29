Sergio “Checo” Pérez seguirá haciendo crecer su fortuna gracias a su reciente firma de contrato con Cadillac, su nueva escudería para la próxima temporada de la Fórmula 1; con la llegada de esta etapa profesional, también hay grandes cambios, incluyendo la acumulación de su riqueza. ¿A cuánto asciende su fortuna? Entérate de la increíble cifra.

El Checo Pérez es una de las figuras del deporte más queridas y aclamadas de México; debido a su desempeño como piloto de la Fórmula 1 cuenta con una gran cantidad de fieles seguidores que lo acompañan a donde sea que vaya, tal es el caso ahora que firmó con Cadillac.

Gracias a su exitosa y sólida carrera en el máximo circuito del automovilismo es que cuenta con una gran fortuna, derivada también de otros negocios e inversiones que ha hecho a lo largo de los años.

Es por eso que ahora que se unió a Cadillac se prevé que su riqueza crezca de manera considerable; además, se espera que también aumente su cantidad de negocios ya que Checo Pérez mencionó que su nueva escudería en la Fórmula 1, Cadillac, seguramente será su "último gran proyecto".

¿A cuánto asciende la fortuna de Checo Pérez?

Según el portal especializado en patrimonios de celebridades, Celebrity Net Worth, la fortuna de Checo Pérez ronda en los 50 millones de dólares, es decir, más de 900 millones de pesos.

¿Cuánto gana Checo Pérez en Cadillac?

Aunque no se ha compartido la cifra oficial de cuanto ganaría Checo Pérez tras la firma con Cadillac, pero expertos en el temen creen que su contrato es por 10 millones de dólares al año, una cantidad similar a la que percibía en Red Bull. Sin embargo, podría ganar más si a esta cantidad se le suman bonos por resultados.

¿Qué negocios tiene Checo Pérez?

Además de su exitosa carrera en el mundo del automovilismo, el piloto nacido en Guadalajara, Jalisco, cuenta con varios negocios que le han ayudado a hacer crecer su fortuna, entre los que destacan:

-Su propia tienda en línea de ropa y accesorios.

-Es accionista de Kavak, empresa que vende y compra autos.

-Se asoció con Habits Proteins para lanzar una línea de proteína vegana.

-Fue protagonista en la serie documental de Netflix, “Drive to survive”.

-Compite en el campeonato de lanchas eléctricas.

-También, ha invertido en el sector inmobiliario.