Este jueves 28 de agosto es Día del Abuelo y como parte de los festejos para celebrar a los adultos mayores que integran a las miles de familias que viven en la Ciudad de México, este fin de semana habrá un concierto gratis amenizado por cuatro grupos musicales.

La Secretaría de Cultura de la capital invitó para este próximo sábado 30 de agosto a todos los adultos mayores a que sigan festejando su día con el baile "Viven los corazones de plata" que se realizará al oriente de la ciudad.

¿Dónde se realizará el concierto gratis en CDMX para los abuelos?

Este concierto para celebrar el Día del Abuelo se realizará en el Estadio Jesús "Palillo" Martínez, ubicado en Río Piedad s/n, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

La música no hará esperar a los festejados, ya que desde temprano las agrupaciones encargadas para celebrar a los adultos mayores empezarán a tocar sus mejores canciones:

10:00 am Acerina y su danzonera

11:00 am Sonora Dinamita

12:30 pm Los Mulatos de Pepe Arévalo

1:30 pm Sonora Santanera con María Fernanda

Así que hay que llegar temprano para apartar la pista, ya que las autoridades capitalinas aseguraron que será un ambiente familiar para que tanto los vecinos de la alcaldía y del resto de la ciudad pueden asistir.

¡Faltan 3 días para celebrar a nuestras personas mayores en el "Gran baile #VivanLosCorazonesDePlata"!💃🕺🪩



No te lo pierdas este sábado 30 de agosto, a partir de las 10 horas en el Estadio Jesús "Palillo" Martínez.



Para llevar a este evento público podrás hacerlo por la estación del Metro Ciudad Deportiva de la Línea 9, ya que el estadio está a unos pasos de este punto.

Cabe recordar que con motivo del Día del Abuelo, los adultos mayores que ya cuentan con su tarjeta INAPAM podrán acceder a diversos descuentos ya sea para ir a celebrar a Restaurante giratorio Bellini o usarla para la compra de medicamentos en Farmacias Walmart.