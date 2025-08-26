Antes de que agosto finalice, la Secretaría del Bienestar hará el pago correspondiente del programa social Jóvenes Construyendo el Futuro, pero ¿cuándo caerá exactamente? A continuación te decimos todo lo que debes saber.

Jóvenes Construyendo el Futuro es uno de los múltiples programas sociales promovidos por el Gobierno Federal de Claudia Sheimbaum para el beneficio de miles de jóvenes que no trabajan por falta de oportunidades o debido a complicaciones para ingresar al mercado laboral de México.

Este programa reparte de forma mensual un pago de hasta 8 mil 480 pesos , monto equivalente a un mes de salario mínimo actualmente, además de dar capacitaciones a los beneficiarios, llamados “aprendices”, dentro de varios campos laborales para que puedan ganar experiencia mientras consiguen un contrato.

El programa está vigente en los 32 estados de la República Mexicana. Además del pago de dicho dinero, los beneficiarios en todo el país deben participar en dichas capacitaciones laborales en los Centros de Trabajo durante 12 meses a partir del momento en que son aceptados.

NO TE PIERDAS: Pensión Bienestar 2025: requisitos y días de registro por apellido del 25 al 30 de agosto

Una vez dentro de estos centros, los beneficiarios pueden elegir qué actividades desempeñar de acuerdo a sus habilidades e intereses para que puedan conseguir trabajo de forma más sencilla y con la experiencia necesaria.

Estos son todos los beneficios que da además del dinero:

Capacitaciones en centros de trabajo para que se preparen para el mundo laboral

Materiales e insumos gratis

Afiliación al seguro médico del IMSS, que durará hasta que terminen sus capacitaciones, que son 12 meses; los beneficiarios podrán atenderse por enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo

Recibirán un documento de término que avale sus habilidades para trabajar

Recibirán un menú con opciones de trabajo que faciliten su incorporación al mercado laboral

¿Cuándo pagan Jóvenes Construyendo el Futuro?

El pago se realiza cada mes directamente a la Tarjeta del Bienestar que la secretaría le reparte a los beneficiarios tras ser aceptados en el programa.

Si eres beneficiario, hay buenas noticias. El depósito correspondiente a agosto se hará este jueves 28 directamente a tu tarjeta.

¡Toma nota! No es necesario que tú, como aprendiz, retires todo tu dinero en un sólo movimiento, puedes conservarlo en tu cuenta del Banco del Bienestar y hacer uso de él cuando lo necesites y de la forma en que mejor te convenga.

¿Cómo saber si ya pagaron el apoyo de Jóvenes Construyendo el Futuro?

Para verificar el pago correspondiente a agosto de 8 mil 480 pesos debes consultar el saldo de la tarjeta a través de la app del Banco del Bienestar siguiendo los siguientes pasos:

Ve a la tienda de aplicaciones y descarga la app del Banco del Bienestar

Acepta los ‘Términos y condiciones’

Proporciona tu número de celular

Escribe los 16 dígitos de tu Tarjeta del Bienestar y la NIP del cajero

Genera una contraseña y confírmala