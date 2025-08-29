Al nerviosismo del regreso a clases de miles de alumnos de educación básica, se suma el de los padres y el resto de la ciudadanía ante el anuncio del mega bloqueo de transportistas que se prevé ocurra este 1 de septiembre, fecha de inicio escolar y del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La protesta de esta fuerza laboral que moviliza a millones de personas en el Estado de México y en la capital exige a las autoridades del gobierno de Clara Brugada un aumento a la tarifa del pasaje o bono de combustible ante los altos precios de la gasolina.

¿Qué vialidades de la CDMX y Edomex serán afectadas con los bloqueos?

En entrevista con medios del pasado 25 de agosto, representantes de la Fuerza Amplia de Transportistas informaron que bloquearán las cuatro principales entradas a la Ciudad de México.

Autopista México-Pachuca conecta al municipio mexiquense de Ecatepec con la capital del país

conecta al municipio mexiquense de Ecatepec con la capital del país Autopista México- Cuernavaca , desemboca en Periférico Sur y avenida Insurgentes

, desemboca en Periférico Sur y avenida Insurgentes Calzada Ignacio Zaragoza , da paso a los vehículos que vienen del estado de Puebla, además su trazo pasar por los límites de las alcaldías Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa y en el municipio mexiquense de La Paz.

, da paso a los vehículos que vienen del estado de Puebla, además su trazo pasar por los límites de las alcaldías Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa y en el municipio mexiquense de La Paz. Caseta de Tepotzotlán, la cual conecta con Periférico Norte, que atraviesa varios municipios del Estado de México, como Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla y Naucalpan, este último colinda con la Ciudad de México de donde corre la Línea 2 del Metro que va de Toreo a Tasqueña

¿A QUÉ HORA INICIA EL BLOQUEO DE TRANSPORTISTAS DEL 1 DE SEPTIEMBRE EN CDMX Y EDOMEX?

El avance de los transportistas por estas vialidades se prevé inicie a las 7:00 de la mañana, por lo que los manifestantes tendrán que concentrarse en los puntos previamente mencionados.

En el mega bloqueo se calcula participen más de 7 mil 500 transportistas.

Los representantes aseguraron que esta decisión surge luego de que no llegaran a un acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México.

Hasta el momento, las autoridades capitalinas no se han pronunciado sobre el amago del mega bloqueo que podría afectar la movilidad de los estudiantes que inician el ciclo escolar 2025-2026.