La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó este viernes invitar al expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) al su primer informe de gobierno el próximo 1 de septiembre.

“Me gustaría mucho invitarlo, pero él ha tomado la decisión de retirarse de la vida pública. Yo respeto mucho esa decisión del (ex)presidente López Obrador”, afirmó Sheinbaum durante la comparecencia matinal del viernes.

En el informe de gobierno presidencial en México se presenta por escrito el balance oficial del trabajo y los logros alcanzados por el mandatario en turno y su administración.

Es un evento obligatorio por ley en el que el titular del Ejecutivo expone un balance integral de las políticas públicas, avances en sectores clave, los retos enfrentados y las estrategias para superarlos, así como los proyectos futuros para el desarrollo del país.

“Antes él (López Obrador) decía: ‘Luchar tiene un componente de pensamiento y otro de acción’. Él decía (durante su periodo en la presidencia): ‘Ahorita es momento de la acción’. Y ahora pues le toca la parte del pensamiento, entonces está escribiendo libros”, sentenció la presidenta.

El primer informe de Claudia Sheinbaum se realizará el 1 de septiembre, un mes antes de celebrar su primer aniversario de su toma de posesión en 2024, el cual se realizará a las 11:00 hora local (17:00 GMT) con un mensaje a la nación desde el Palacio Nacional. EFE

