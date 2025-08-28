La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó este jueves de "lamentable" la pelea a golpes que protagonizaron el miércoles dos senadores tras un acalorado debate sobre supuestos llamados de la oposición para que Estados Unidos intervenga militarmente en el país.

La pelea fue protagonizada por el líder oficialista del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y su colega opositor Alejandro Moreno, quienes días atrás se enfrentaron verbalmente por acusaciones de narcotráfico contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

"Es muy lamentable que haya ocurrido esto", afirmó la mandataria en su conferencia matinal, al condenar "la resolución a golpes de lo que podría haberse dialogado".

Sheinbaum enfocó sus críticas sobre el senador Alejandro Moreno, quien es también presidente del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI, centro), al que señaló como responsable de iniciar la trifulca.

"Ellos [el PRI] hablan de que nosotros somos un gobierno autoritario, cuando lo que promovemos son las libertades en nuestro país. (...) Lo que pasó ayer pues muestra lo que son: un autoritarismo enorme ", agregó la jefa de Estado.

Fernández Noroña anunció el miércoles que presentará una denuncia contra Moreno por lesiones y que solicitará se le retire el fuero como legislador.

Por su parte, Moreno acusó a Fernández Noroña de iniciar la agresión.

"Él fue el que inició la agresión, lo hizo porque no pudo callarnos con argumentos", dijo en un video en su cuenta de X.

Moreno enfrenta un posible proceso de desafuero por presunta corrupción cuando gobernó el estado de Campeche (2015-2019), mientras Noroña es blanco de críticas luego de que la prensa divulgara que posee una casa valorada en unos 640.000 dólares, lo que contravendría la prédica de austeridad que enarbola el oficialismo de izquierda.

Hace dos semanas, medios estadounidenses aseguraron que el presidente Donald Trump ordenó a las fuerzas armadas combatir a los cárteles latinoamericanos designados por Estados Unidos como organizaciones "terroristas" globales.