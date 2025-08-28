La alcaldesa de la Ciudad de México, Clara Brugada, entregó este jueves las llaves de la Ciudad de México al vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, en un acto calificado por el gobierno capitalino como de “amistad y cooperación” entre ambas naciones.

“Entregarle las llaves de nuestra ciudad, es abrir una puerta al desarrollo compartido, donde la solidaridad y la cooperación, sean la base del fortalecimiento de esta región latinoamericana”, señaló la alcaldesa durante el evento protocolario.

Brugada aseveró que México y Brasil, al ser las economías más grandes de América Latina, comparten la responsabilidad de impulsar un desarrollo regional equitativo y abrir oportunidades de innovación, empleo y bienestar.

La alcaldesa aseguró que la visita de Alckmin constituye “un gesto de amistad y de confianza” además de fortalecer los lazos históricos, culturales y políticos, de cooperación y entendimiento mutuo que unen a ambas naciones.

Por su parte, el vicepresidente brasileño resaltó que su comitiva, que incluye a casi 200 empresarios de su país, está interesada en establecer alianzas con México.

“Estoy seguro de que Brasil y México, México y Brasil, serán los motores del desarrollo de Latinoamérica y del Caribe, defendiendo el multilateralismo, el libre comercio, la paz, el combate a la desigualdad, el fortalecimiento de la democracia”, aseveró.

Asimismo, dijo que al tener en común la pasión por el fútbol, buscará compartir en México parte del acervo del Museo Pelé, ubicado en Santos, Brasil, como parte de un intercambio cultural.

“Vamos a trabajar para hacer esa muy buena alianza, para traer a los mexicanos también, parte de este Museo de Pelé”, señaló.

Las llaves de la ciudad son un reconocimiento honorífico otorgado por la administración capitalina y se da a personalidades importantes como mandatarios o celebridades.