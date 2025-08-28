¿Tienes molestias en los ojos o nariz luego de bañarte y usas un champú de la empresa Henkel Capital? Ten cuidado porque la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzó una alerta por la presencia de una bacteria en uno de sus productos.

A través de un comunicado, se reveló que en el "Shampoo Totale" lote 1G27542266 de la marca Tec Italy se detectó la bacteria “Klebsiella Oxytoca” por lo que sacará del mercado 904 unidades.

Dicho producto viene envasado en una botella plástica verde en presentación de un litro, el cual en caso de estar contaminado tiene un olor fétido y desagradable.

De acuerdo con el anuncio que emitió Henkel Capital, la exposición a este agente patógeno puede causar:

Infecciones en ojos, nariz y piel en personas sanas

Reacciones de mediana gravedad en personas con sistemas inmunocomprometidos

Aunque mencionaron que hasta el momento no han recibido reportes sobre daños a la salud relacionadas con el uso de su champú, recomendaron a sus consumidores suspender su aplicación.

"En caso de presentar cualquier tipo de sintomatología o bien, tener preguntas médicas, es necesario consultar a un doctor de inmediato", precisó la marca.

Por su parte, la Profeco informó que desde febrero de este año la empresa inició una campaña para recolectar el shampoo luego de que "el proveedor mediante análisis microbiológicos internos" detectara la presencia de la bacteria en el lote mencionado.

Este producto fue distribuido en diversos estados del país, por lo que probablemente pudo llegar a tiendas de venta minoristas.

La campaña para retirar estas botellas del mercado estará vigente hasta febrero de 2026, por lo que quienes lo hayan adquirido deberán "enviar la fotografía del producto para recibir en su domicilio un champú en buenas condiciones, sin costo y devolver el dañado con una guía pre pagada por Henkel".

Para hacer válido su canje de producto los interesados deberán mandar un correo electrónico a: sacli@henkel.com o llamar al número 800 0072 254, donde le darán seguimiento a la solicitud.