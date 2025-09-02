Kim Kardashian volvió a causar sensación en redes sociales luego de la publicación de una sesión fotográfica que realizó para promocionar los nuevos lanzamientos de su marca de lencería Skims.

La cuenta de la marca de moda compartió algunas imágenes recién tomadas en las que se muestra a la empresaria luciendo despampanante, pero glamorosa, ataviada sólo con un par de prendas negras.

Kim se lució frente a la cámara vestida con un bikini, confeccionado sobre malla traslúcida, mismo que presentó la palabra bordada “Curiosa”; también usó un top tank negro con margas largas y cuello alto.

En las fotos, su rostro se mostró definido con maquillaje bronceado, ligeras sombras marrones en los párpados, blush y labial nude, mientras que su cabello negro azabache se mostró peinado en un moño bajo.

La campaña publicitaria a la que pertenecen estas fotos se realizó para promover los recientes lanzamientos de prendas básicas de Skims para la temporada otoño-invierno.

Kim ya había realizado con anterioridad otras sesiones publicitando colecciones de ropa interior completamente transparentes, mismas que causaron furor en internet.

El trabajo que está realizando con Skims ocurre casi a la par de la nueva polémica que está protagonizando por criticar las medidas antiinmigrantes de Donald Trump y las redadas masivas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).

A pesar de ser amiga cercana de Ivanka Trump, hija del presidente de Estados Unidos, Kim, quien recientemente se tituló como abogada, se pronunció acerca de los migrantes y cómo han sido tratados desde que Trump retomó su presidencia en enero pasado.

“Oh, se trata de personas que han cometido estos crímenes y que intentan ayudar a nuestro país. Pero luego se escucha sobre todas las personas que han trabajado tan duro para construir nuestro país, y sobre tantas personas que son parte integral de él que se ven afectadas”, señaló la empresaria durante su reciente estancia en Venecia.

Ante estos comentarios, la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin apuntó que Kim “está mal informada” sobre el tema del que decidió opinar.

“La señora Kardashian está mal informada y desconectada de la realidad misma de las operaciones en Los Ángeles sobre las que ha decidido opinar. Estos criminales violentos que el Departamento de Seguridad Nacional, bajo el liderazgo del presidente Trump y la secretaria Noem, ha eliminado de las calles de Los Ángeles: asesinos, violadores, pandilleros y pedófilos infantiles”, apuntó McLaughlin en una entrevista con TMZ.