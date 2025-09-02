La celebridad Georgina Rodríguez se robó todas las miradas al desfilar por la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia ataviada con un espectacular vestido negro.

A través de su cuenta de Instagram, la prometida del futbolista Cristiano Ronaldo dijo que llevaba puesto su vestido soñado. “Mi vestido soñado con mi team soñado. Muchas gracias a mis compañeros de este viaje. Con vosotros al lado todavía ha sido más bonito. Os quiero”, escribió.

Georgina Rodríguez, de 31 años de edad, deslumbró ataviada con un espectacular vestido lencero de la casa Roberto Cavalli. La prenda, diseñada por Fausto Puglisi, tenía encaje macramé de terciopelo negro sobre un forro de color beige.

La silueta de Rodríguez destacó todavía más con un bustier negro esculpido y un escote con ribete de encaje negro.

Georgina Rodríguez. Foto EFE

Asimismo, la estrella llevaba puestos millones de dólares en joyas. Portó su espectacular anillo de compromiso, pero también una alucinante gargantilla brillante y más anillos que elevaron el glamour y lujo de su atuendo.

Sus joyas fueron hechas a mano por el diseñador italiano Pasquale Bruni, de quien Georgina Rodríguez es embajadora.Lució un anillo y un collar de la última colección Rosina de Pasquale Bruni, que presenta oro blanco y está incrustada con diamantes, rubíes y zafiros rosas.

Se dice que la colección, lanzada en julio de este año, honra el “poder silencioso de las mujeres” al representar su “belleza profunda y misteriosa y su infinita capacidad de florecer dondequiera que la vida las lleve”.

La página web del diseñador apunta: “La colección es una explosión de emoción y suavidad, donde el lujo florece en armonía con la naturaleza, y cada pétalo cuenta una historia. La luz se convierte en joya: los pétalos se disuelven en diamantes, y en movimiento, todo se vuelve radiante”.

Georgina Rodríguez representó anteriormente a la marca vistiendo piezas de la colección Heart to Earth mientras asistía al Festival de Cine de Venecia en 2023. Se unió a la marca en noviembre de 2024 y ha seguido pisando alfombras rojas luciendo los mejores diseños de Bruni.

La publicación llega justo después de que la pareja anunciara su compromiso tras casi diez años juntos. En una emotiva declaración en redes, Georgina escribió: “Sí acepto. En esta y en todas mis vidas”, confirmando así la noticia que sus seguidores venían sospechando desde hace semanas.

Los rumores sobre el compromiso comenzaron a circular cuando la modelo compartió imágenes de una cena decorada con detalles románticos, como cojines bordados con las iniciales “CG” y arreglos florales blancos. También compartió fotografías de cómo sus hijos disfrutaron la tarde.