La modelo Emily Ratajkowski elevó la temperatura de Instagram al compartir una serie de fotografías ataviada con un diminuto bikini nude.

La estrella irradió belleza recostada sobre una silla de playa. Lució un pequeño bikini que resaltó su silueta curvilínea y se mostró con anteojos dispuesta a leer un libro.

Ratajkowski, de 34 años de edad, dejó suelta su cabellera y presumió su rostro sin maquillaje, mientras tenía de fondo el mar azul y se protegía del sol con sombrillas de playa.

“Vacaciones con mis dos piscis favoritas”, escribió como pie de foto y sumó más de 260 mil reacciones en la publicación, además de decenas de comentarios como “Eres absolutamente impresionante. ¿Alguna vez comes carbohidratos? ¿O así es tu genética?” y “Eres maravillosa”.

Otras fotografías de la galería mostraron a Emily Ratajkowski modelando otros trajes de baño y pasando tiempo en el mar con su hijo.

Las imágenes salen a la luz luego de que se resolviera su divorcio de su ex pareja Sebastian Bear-McClard este año.

Jenna Bush Hager y Willie Geist entrevistaron a la modelo para hablar sobre su papel en el nuevo programa de Netflix Too Much y le preguntaron si era cierto que había estado “despriorizando” a los hombres en su vida.

“Soy madre soltera y, de verdad, creo que a medida que he crecido he empezado a valorar mucho la comunidad, sobre todo con otras mujeres. Y eso es sin duda una prioridad para mí. Creo que es una de las mejores cosas de vivir en Nueva York, porque puedo conocer a tantas mujeres y personas queer increíbles. Y sí, valoro mucho la comunidad hoy en día”, respondió.

Tras separarse de Bear-McClard, Emily Ratajkowski aparentemente se declaró bisexual en octubre de 2022 después de publicar un clip de TikTok.

Al mes siguiente, lexpresó a la revista Harper's Bazaar: “Creo que la sexualidad es una escala móvil. Realmente no creo en la gente heterosexual. Quiero poder divertirme con la forma en que me presento en el mundo sin sentirme como una mala feminista o una buena feminista”.

Sus fotos son publicadas luego de que diera una entrevista al podcast Modern Love del New York Times, donde reveló que no está interesada en encontrar una relación romántica en este momento.

“Me ocupo de muchas cosas en mi vida. Cuido a mi hijo, cuido mi casa, cuido mi agenda, mi carrera. La carga de las finanzas recae sobre mí y no tengo una familia que me apoye económicamente ni nada de eso”, dijo.