La modelo Emily Ratajkowski se lució al vacacionar en Italia con uno de los trajes de baño más diminutos del verano.

A través de una fotografía en Instagram, deslumbró ataviada con un bikini de estampado de leopardo que dejó a la vista su diminuta cintura y espalda marcada por el ejercicio, pues posó de espaldas a la cámara.

Completó su outfit con una gorra para protegerse del sol y posó en la orilla de una piscina con espectacular vista a la costa italiana. Sumó más de 600 mil reacciones y decenas de comentarios que alabaron su belleza.

La también influencer se hospedó en Villa San Giacomo, una exclusiva propiedad en Positano, Italia, con algunas de las vistas más maravillosas de la región.

Emily Ratajkowski Flaunts Figure in Tiny Swimsuits on Italian Trip https://t.co/r5BESit7RB pic.twitter.com/XwVgufEbHm — TMZ (@TMZ) August 10, 2025

La supermodelo de 34 años está promocionando su nueva serie de Netflix, Too Much. Y en una entrevista en Nueva York, le preguntaron si está “despriorizando” a los hombres en su vida. A lo que respondió:

“Bueno, los chicos dicen descentrando. Soy madre soltera y creo que, a medida que he ido creciendo, he empezado a valorar mucho la comunidad, especialmente con otras mujeres. Y eso es, sin duda, una prioridad para mí”.

“Creo que es una de las mejores cosas de vivir en Nueva York, porque puedo conocer a tantas mujeres y personas queer increíbles. Y sí, valoro mucho la comunidad hoy en día”, dijo a los conductores del programa Today.

En otra entrevista con CBS, reflexionó sobre su reciente cumpleaños número 34 y los objetivos que tiene para el futuro. “Bueno, siempre quise estar del otro lado de la cámara.

Cuando se trata de modelaje, hay poco control creativo. Creo que la actuación puede ser mucho más expresiva y un poco diferente. Pero como autor de un libro, creo que lo que busco es combinar todas estas cualidades”.

Sus fotos son publicadas luego de que diera una entrevista al podcast Modern Love del New York Times, donde reveló que no está interesada en encontrar una relación romántica en este momento.

“Me ocupo de muchas cosas en mi vida. Cuido a mi hijo, cuido mi casa, cuido mi agenda, mi carrera. La carga de las finanzas recae sobre mí y no tengo una familia que me apoye económicamente ni nada de eso”, dijo.