El actor de teatro Adam Turck murió el pasado 3 de agosto luego de intentar defender a una mujer en el condado de Richmond, en Estados Unidos.

De acuerdo con la revista People, el sábado cerca de las 10 de la mañana Adam de 35 años de edad había salido a pasar a su perro por el vecindario cuando fue testigo de una pelea entre un hombre y una mujer.

Enseguida buscó intervenir para ayudar a la mujer, pero el sujeto de 19 años le disparó y luego lo hizo contra sí mismo.

La policía local recibió el reporte de la agresión y cuando llegó a la escena solicitaron el apoyo del equipo de emergencias para ayudar a dos hombres heridos.

Al siguiente día, la familia del actor publicó un mensaje en Facebook en el que confirmaba el fallecimiento de Adam.

"Es con gran tristeza que compartimos que nuestro superhéroe Adam Turck no regresará de esto. Seguirá salvando vidas como donante de órganos y comenzará ese viaje pronto", mencionaron.

Personas de su localidad expresaron sus condolencias en redes sociales y otras acudieron a una escuela a dejar flores, velas y dibujos para despedirse del actor.

¿Quién era Adam Turck?

Adam era un actor de teatro que fue nominado en diversas ocasiones al premio "Theatre Community Circle Awards" por sus participaciones en escena.

Fue en 2018 cuando le dieron el premio a Mejor Actor por la obra "Hand to God".

En sus redes sociales, Adam usualmente compartía su pasión por la actuación, expresaba su apoyo y admiración por su compañeros.