La celebridad Kylie Jenner deslumbró en su cuenta de Instagram al compartir algunas fotografías de su más reciente sesión fotográfica.

La estrella sorprendió a sus seguidores ataviada con un espectacular sostén de conos de su línea de ropa Khy, al estilo Madonna. La prenda tenía un toque revelador al contar con algunos espacios descubiertos.

Completó su outfit con una falda de lápiz en color negro que se ajustó a su silueta curvilínea. También llevó zapatillas de tacón de vértigo a juego y dejó suelta su larga cabellera negra.

Only Kylie Jenner pic.twitter.com/1YgdsOWuT2 — Jenner It Girls (@JennerItGirls) August 8, 2025

“I look major”, escribió y sumó decenas de comentarios y reacciones. “Es correcto”, “Guapísima como siempre” fueron algunos de los mensajes de sus seguidores.

Las fotos salen a la luz luego de que la influencer publicara un video de sí misma donde habla español, guiada por su maquillista.

“¿Quién es tu favorito maquillista?”, pregunta él. “Tú”, responde Kylie y agrega que es la más bonita del mundo con un “Yo, claro”. Lo que sorprendió a sus seguidores es que aprendió a decir “Arrechísimo”, una palabra popular en Venezuela y República Dominicana.

En otro video dice: “Hola, me llamo Kylie. Mi nombre es Kylie Jenner y este es mi nuevo Khy outfit. Y está arrechísimo, ¿no?”.

Lo de Kylie Jenner aprendiendo español para cuadrase a westcol que es??? 😭😭😭 pic.twitter.com/k0R1WH04QL — Lil Pump 💷 (@Esskeetit011) August 5, 2025

Kylie Jenner volvió a decir “arrechísimo” y ahora arrastró a Khloé, Kim y Kris, que también hablaron en español📣

Todo surgió por un video viral con su maquillador dominicano🇩🇴

Y sí, las redes latinas están gritando: ¡arrechísimo!🔥

¿Team arrechísimo o team no entendí pero amo? pic.twitter.com/GqfCfzRGv1 — Reportero Rosa (@ReporteroRosa) August 7, 2025

Ha pasado un mes desde que Kylie Jenner fue fotografiada por última vez con su novio, el actor Timothee Chalamet. Fueron vistos en Saint-Tropez, Francia, durante unas vacaciones en yate. Chalamet ha estado filmando su próximo proyecto en Messiah, en Praga.

Sin embargo, la pareja sigue feliz y junta. A principios de julio, Jenner comenzó a seguir a Chalamet en Instagram.

La celebridad fue expuesta al mundo del espectáculo desde que era una niña a través del reality show Keeping Up With The Kardashians, pero tan pronto como creció se volvió una influencer en redes sociales y más tarde una joven empresaria.

Fundó Kylie Cosmetics y generó millones de dólares en ganancias. También es embajadora de marcas y modela para diseñadores como Jean Paul Gaultier.

Kylie Jenner está diversificando sus negocios, pues aunque es una de las reinas del maquillaje y el cuidado de la piel, hace unas semanas también lanzó su perfume Cosmic.