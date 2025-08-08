Sean Norfleet, nieto del actor Jack Nicholson, fue detenido por atacar a una mujer el pasado martes en Los Ángeles, California.

De acuerdo con la revista People, hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima y según los registros de la policía del condado el joven de 29 años de edad enfrenta un cargo por "lesiones corporales a su cónyuge y cohabitante".

El nieto del actor, cuyo nombre artístico es Sean Knight Nicholson, salió ese mismo día luego de pagar una fianza de 50 mil dólares.

Como parte del proceso legal que tiene que enfrentar por las acusaciones de violencia, Sean tendrá que presentarse ante un juez a finales de este mes, el 26 de agosto.

Según reportes de medios locales, en caso de que el tribunal del estado de California encuentre culpable a Sean Knight Nicholson culpable podría enfrentar hasta cuatro años de prisión.

Hasta el momento, tanto el joven como el actor han dado declaraciones sobre este caso legal.

El abuelo de este joven es el legendario actor de Hollywood, Jack Nicholson, cuya actuación ha convertido a decenas de personajes como figuras icónicas en la cultura estadounidense.

Entre los personajes más memorables que tiene el actor está: "Jack Torranse", de la película "El resplandor" dirigida por Francis Ford Coppola; y "The Joker" en "Batman" de 1989.

Durante su carrera profesional donde ha compartido pantalla con Al Pacino, Leonardo Dicaprio, Susan Sarandon, Michelle Pfiffer, entre otros, Nicholson ha mantenido su vida familiar y personal lejos de los reflectores.