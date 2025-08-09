TE RECOMENDAMOS

Un tiroteo registrado la madrugada de este sábado en Times Square dejó tres personas heridas y provocó escenas de pánico en uno de los principales puntos turísticos de la ciudad. El presunto responsable, un adolescente de 17 años, fue detenido por la policía.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), el incidente se produjo a la 1:20 horas (5:20 GMT) en la intersección de la calle 44 y la Séptima Avenida. Los disparos hirieron a una joven de 18 años y a dos hombres de 19 y 65 años.

Las víctimas fueron trasladadas a hospitales cercanos y se encuentran en condición estable, informaron las autoridades. El sospechoso permanece bajo custodia mientras continúa la investigación, de la que hasta el momento no se han revelado más detalles.

El tiroteo provocó que cientos de personas, en su mayoría turistas, huyeran del lugar para ponerse a salvo. El hecho ocurre apenas dos semanas después de otro ataque armado registrado en un edificio de Manhattan.

