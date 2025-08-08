TE RECOMENDAMOS

El presidente de Estados Unidos, , anunció este viernes que el próximo 15 de agosto se reunirá con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Alaska.

La tan esperada reunión entre mi persona y el presidente Vladímir , de Rusia, se llevará a cabo el próximo viernes en el gran estado de Alaska”, dijo Trump en su cuenta oficial de Truth Social.

La reunión será para discutir el posible fin del conflicto con y un intercambio territorial que ha sido calificado como una medida polémica.

Trump, quien ha prometido en numerosas ocasiones poner fin a la guerra en Ucrania, ha hablado varias veces por teléfono con el presidente ruso en los últimos meses, pero no se ha reunido con él en persona desde que regresó a la Casa Blanca en enero.

Con información de AFP

