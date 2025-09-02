El "Tío Richie" se quiere poner guapo con sus seguidores en las redes sociales y aunque todavía faltan casi dos meses para su cumple, ya lanzó publicó los detalles de la fiesta que se está armando.

El empresario Ricardo Salinas Pliego publicó este martes la invitación digital para que quienes quieran ir a partir su pastel por su cumpleaños 70 se registren, ya que hasta él dará los regalos.

Salinas Pliego suele usar su cuenta en X para bromear con sus seguidores sobre hechos de la vida cotidiana hasta para cuestionar las posturas del gobierno o mofarse de funcionarios, esto último ha provocado la antipatía de varios.

Ante ello, la invitación para festejar sus 70 primaveras no podría ser menos alejada a la forma de hablar que usa en redes, tan coloquial que la gente le llama: "El Tío Richie".

El dueño de Tv Azteca aseguró que sus "fiestecitas siempre son garantía" por lo que en esta ocasión será en la Arena Ciudad de México.

Afirmó que habrá: "artistas internacionales, comida y cheves, sorpresas únicas y regalos espectaculares… y, como siempre, ¡todo es GRATIS!, pero gratis de verdad, no como las fiestas de los Gobiernicolas que son pagadas con el dinero del pueblo".

¿Cuándo y dónde será la fiesta de Salinas Pliego?

La fiesta del Tío Richie será el sábado 25 de octubre en la Arena Ciudad de México, que está ubicada en avenida de las Granjas 800, Santa Barbara, alcaldía Azcapotzalco.

"La Arena CDMX se enciende para celebrar como nunca los 70 del Tío Richie", se lee en el portal de registro.

El recinto tiene capacidad para aproximadamente 25 mil espectadores, pero como hasta el momento el empresario no ha dado más detalles de como será la celebración, avisó que será de cupo limitado por lo que para recibir un pase doble que registrarse en: https://www.tvazteca.com/tiorichie