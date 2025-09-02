Meghan y Harry no se fueron de la realeza como ellos habían contado: la historia de su salida de la monarquía británica cambia por completo luego de que saliera a la luz información sobre un miembro de la familia real que corrió a la pareja antes de que ellos renunciarán oficialmente y de manera pública. ¿Quién fue y por qué? Te contamos.

Uno de los más grandes escándalos de la familia real británica fue la repentina salida de los duques de Sussex de la Casa Real en marzo de 2020; cuando todo mundo esperaba que se convirtieran en la “imagen fresca” de la monarquía, Meghan y Harry decidieron que no podían continuar y abandonaron sus deberes reales para vivir en total libertad al otro lado del mundo.

En su momento, los duques de Sussex señalaron que dejaron a la familia real debido a varias razones, siendo la principal la falta de apoyo que recibieron por parte ésta; a esto se sumó la difícil situación que atravesó Meghan, quien señaló que padeció de depresión cuando se encontraba viviendo en Reino Unido.

Sin embargo, el argumento que presentaron los Sussex al señalar que “huyeron” fue criticado y refutado por la crítica cultural Kristen Meinzer, quien habló con el medio Daily Express UK y aseguró que nunca fue la intención del príncipe Harry el renunciar a sus responsabilidades.

“Harry ha dicho repetidamente que nunca fue su intención renunciar por completo a sus principales deberes reales (…) en un mundo perfecto, Harry y Meghan habrían podido seguir adelante con proyectos apasionantes mientras servían a la corona, como el príncipe Eduardo, el tío de Harry, y su esposa Sophie, la duquesa de Edimburgo”, señaló la experta.

No obstante, fue decisión de la fallecida reina Isabel II el que Harry y Meghan abandonaran por completo sus deberes y se mudaran a Estados Unidos; de acuerdo con Meinzer, la monarca no ofreció al duque y a la duquesa de Sussex la oportunidad de perseguir sus pasiones.

Informan que Harry y Meghan quieren retomar sus deberes reales

De acuerdo con Paula Froelich de NewsNation, representantes del príncipe Harry y de Meghan Markle se reunieron con uno de los asistentes del rey Carlos III esto con el objetivo de llevar a cabo una tregua. “Si pudiera organizar sus funciones para que tuvieran cierta flexibilidad y mucha seguridad, creo que Harry y Meghan sin duda considerarían aceptar la oportunidad”, señaló. Con esto aumenta la posibilidad de que los duques de Sussex vuelvan a tener una oportunidad dentro de la realeza británica y retomen su papel en la monarquía más famosa del mundo.