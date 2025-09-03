Luego de las revelaciones que hizo Cazzu en el podcast Se regalan dudas, con respecto al permiso de viaje que le negó Christian Nodal para que su hija pudiera viajar con ella fuera de Argentina, Emiliano Aguilar le profesó su apoyo.

En redes sociales, el mayor de los hijos de Pepe Aguilar compartió la captura de pantalla del video de Cazzu en el que habló de la mala experiencia que tuvo con el abogado de Nodal durante una mediación para llegar a un acuerdo sobre el cuidado de la pequeña Inti y el permiso de viaje que requiere la cantante para poderla llevar consigo durante los viajes que ha hecho y que hará por trabajo.

Cabe recordar que Cazzu dijo en el podcast Se regalan dudas que Christian se había negado firmarle un permiso hace un año para que la niña pudiera acompañar a su madre fuera de Argentina ahora que está retomando su carrera musical a nivel internacional y tiene agendados varios conciertos en México, Chile, Uruguay y más.

Además del permiso, Cazzu reveló que el abogado de su ex le advirtió durante la mediación que ambos tienen el control de su vida y la de su hija en sus manos: “Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo: ‘Tenemos el control sobre vos y tu hija’ y fue uno de los peores momentos de mi vida”.

Sobre la captura de esta entrevista, Emiliano escribió la palabra “Chale” como una forma de lamentar lo ocurrido con Cazzu. En otra publicación, el rapero compartió un meme de una fan en la que se lee: “Yo viendo cómo en cada polémica, el nopal y la pelona se entierran solitos al hablar” [sic].

Si bien no compartió un mensaje claro, se sabe que Emiliano es admirador de Cazzu, cuyo nombre real es Julieta Cazzuchelli.

Emiliano Aguilar respalda a Cazzu tras acusaciones contra Christian Nodal por el permiso de viaje de Inti. Foto: Instagram

Con anterioridad ya había dicho que admiraba mucho su música y su personalidad y dijo que deseaba hacer una colaboración pronto a pesar de que tuviera conflictos con los Aguilar por la relación de su hermana Ángela con Nodal.

La polémica en torno a Emiliano y su familia, incluido su cuñado Christian, continúa luego de que, por defender a su madre, hablara sobre Pepe Aguilar y la relación supuestamente violenta que vivió Ángela a manos del jugador de la NFL Josh Ball.

A inicios de esta semana el rapero se burló de la estatura de Nodal en Instagram y filtró una conversación entre ambos.

Además, puso en sus redes una fotografía de la familia Aguilar-Álvarez editada, con la cara del pug El Gordo con el que su padre se burló de él hace unos días.

“No más para recordarles. Día 4 que no se quita la foto que subí y no se van a quitar. Aquí sí los tengo bien puestos, no como esa familia. Mi mamá no crió a un cobarde, pero la otra sí”, dijo sobre dicha foto.