La dinastía Aguilar enfrenta otro duro golpe que podría llevarlos a cancelar uno de sus próximos conciertos: Ángela y Pepe Aguilar tienen programado un show en Jalisco, sin embargo, habitantes de dicho estado lanzaron una petición con firmas para que la presentación no se realice porque los Aguilar han mostrado una actitud poco solidaria con los migrantes que se encuentran en Estados Unidos ya que los “excluyen”.

Varios mexicanos y latinos que viven en Estados Unidos mostraron su descontento luego de Ángela y Pepe Aguilar expresaran, en uno de sus conciertos realizados en el Hollywood Bowl, en Los Ángeles, California, su opinión sobre los migrantes que viven en la Unión Americana; el intérprete de “Por Una Mujer Bonita” hizo un llamado a ser un migrante legal en Estados Unidos.

“Hagamos las cosas legalmente para que no haya ningún pinche pretexto, hagámoslo legamente para que seamos parte realmente de este maravilloso país”, dijo Pepe Aguilar durante el concierto.

Por su parte, Ángela Aguilar expresó su apoyo a los migrantes, sin embargo, las críticas en redes se desataron luego de que destacó que su padre es “México-americano legal” y que ella quiere ser la representante de los “México-americanos” en Estados Unidos.

Tras estas declaraciones hechas por los Aguilar a mediados de agosto, miles de mexicanos reaccionaron y, ahora que se anunció que Ángela y su familia se presentarán en Guadalajara, Jalisco, en un concierto como parte de la celebración del Grito de Independencia, buscan que el evento se cancele por su discurso contra los migrantes.

La petición titulada “No a la presentación de los Aguilar en Grito de Independencia en Guadalajara” está dirigida al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, y actualmente cuenta con más de 40 mil firmas. Dicha petición, impulsada por Susan Belén Yáñez, señala que rechazan la participación de Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar en el concierto gratuito del 15 de septiembre en Paseo Alcalde, dentro de la ceremonia del Grito de Independencia.

De acuerdo con el escrito, hay dos motivos importantes para evitar que los Aguilar se presenten en Guadalajara: la primera razón es por su discurso contra los migrantes, “en un momento histórico en el que el mundo enfrenta crisis humanitarias y conflictos sociales derivados de la migración, resulta inaceptable que en una de las fechas más simbólicas para México se dé escenario y recursos públicos a artistas que han despreciado, de manera directa o indirecta, a quienes migran por necesidad”.

Se señala que Pepe Aguilar “pidió en un concierto en Estados Unidos ‘hacer las cosas legalmente, sin pretextos’, desconociendo la dura realidad de millones de mexicanos indocumentados que enfrentan persecución, explotación y violaciones a sus derechos humanos. Ángela Aguilar se describió como ‘mexicoamericana legal’, marcando una división dolorosa entre migrantes ‘legales’ e ‘ilegales’, cuando todos compartimos la misma identidad mexicana”.

La segunda razón es porque no son un “buen ejemplo” para la sociedad y por la desconexión que tienen con el público mexicano. “Ángela Aguilar ha estado envuelta en polémicas y escándalos que no representan valores positivos ni familiares. La dinastía Aguilar ha mostrado actitudes elitistas y alejadas del pueblo, olvidando que fue el público —los mismos migrantes a quienes hoy dividen con sus palabras— quienes los hicieron famosos”, indican.

Son por estos motivos que en la petición los tapatíos exigen que el gobernador y las autoridades de Jalisco cancelen la presentación de los Aguilar para que se evite usar recursos públicos para promover artistas que discriminan y dividen a la comunidad migrante mexicana.