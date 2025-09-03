Demi Moore, exesposa de Bruce Willis, defiende a Emma Heming, actual pareja del actor, luego de que lo llevara a una casa de reposo para ser atendido 24/7 tras el avance de la demencia frontotremporal.

De acuerdo con el medio estadounidense Fox News, la actriz concedió una entrevista a Oprah Winfrey, donde destacó la fortaleza con la que la actual esposa de Willis ha enfrentado el diagnóstico.

" Realmente creo que ha hecho un trabajo magistral. Ella ha estado tan dedicada a forjar el camino correcto. Ha tenido la misma cantidad de miedo, fuerza y coraje para navegar por esto ", destacó Demi .

Ante las críticas hacia Emma, la nominada al Óscar recordó que no existe un manual para afrontar la enfermedad como la que padece Bruce que ha deteriorado el habla, la memoria y movimientos.

Demi Moore reconoció los retos a los que se ha enfrentado Emma Heming al convertirse en la cuidadora de Bruce Willis, los cuales derivaron en que escribiera un libro sobre el impacto personal y familiar que tiene un padecimiento sobre las personas que se quedan a cargo de una persona enferma.

Moore, quien tiene tres hijas con el actor, dijo que para ella es difícil ver a Willis con los síntomas de la enfermedad ya que era un hombre "vibrante y fuerte".

Recientemente, se dio a conocer que Emma, de 47 años, llevó a Bruce Willis a una casa de reposo donde atenderán al actor y a la cual sus hijas Mabel y Evelyn, de 13 y 11 años, lo pueden visitar constantemente, ya que se ubica cerca de su residencia.

Este hecho provocó que la gente asegurara que Bruce Willis había sido abandonado en un asilo, por lo que su esposa salió a desmentir el hecho, asegurando que el actor no quería que la casa se adaptará a él y no a las necesidades de sus niñas pequeñas.

¿Cuándo sale el libro de la esposa de Bruce Willis?

A días de salir a la venta su libro, 9 de septiembre: "El viaje inesperado: encontrar esperanza y propósito en el camino de cuidado", Emma ha insistido en hablar de su experiencia como cuidadora de Bruce Willis para visibilizar la falta de empatía hacia las personas que desempeñan esta función en sus familias.

"Con demasiada frecuencia, los cuidadores son juzgados rápida e injustamente por aquellos que no han vivido este viaje o se han parado en la primera línea de él", dijo en su cuenta de Instagram.

Cabe recordar que en 2022 se dio a conocer que el protagonista de "Sexto Sentido" padecía una enfermedad y fue hasta 2023 cuando tras continuas evaluaciones médicas, la familia informó que padecía demencia frontotemporal.

A raíz de ello, en redes sociales, la protagonista de "La sustancia" y las hijas que tuvo Bruce Willis, Rumer, Scout y Tallulah, de 37, 34 y 31 años de edad, compartieron varios videos en el que se les ve conviviendo con su padre, acompañado de sus hermanas pequeñas que nacieron durante el matrimonio de Willis con Emma.