Lauren Sánchez hizo una aparición especial durante la Semana de la Moda de Nueva York junto a su marido Jeff Bezos.

La recién casada llegó de la mano del fundador de Amazon al evento de la revista 72, llevado a cabo en el Four Seasons Hotel. Su llegada significó que todas las miradas se posaran sobre ella, no sólo por sus recientes nupcias en Venecia, sino por el atuendo que eligió para la noche.

Sánchez, de 55 años, fue fotografiada por los paparazzis luciendo su impresionante figura ataviada con un pequeño vestido lencero, hecho sobre tela satinada en color beige; la prenda presentó un atrevido escote holgado y falda corta hasta los muslos.

Le sumó un par de zapatillas de tacón de aguja con correa de pvc, un clutch dorado, así como un abrigo de piel color marrón y joyería plateada; sus anillos de boda no pudieron faltar.

Destacó su belleza con maquillaje que le dio efecto de porcelana a su piel, labial nude, sombras oscuras en los párpados, blush bronceado y un cat eye negro que destacó su mirada felina. Su cabello se mostró peinado de lado en voluminosos mechones ondulados.

Por su parte, el magnate se lució ataviado con un traje azul marino satinado, con camisa azul desabotonada en la parte superior; combinó el atuendo de temporada con zapatos de vestir negros y gafas solares de tipo aviador.

Previo a su asistencia al exclusivo evento, los Bezos Sánchez fueron vistos llegando a la cena anual Cuidando a las mujeres, organizada por la Fundación Kering, que pertenece a la familia política de Salma Hayek.

Lauren fue vista compartiendo tiempo con la modelo Georgina Rodríguez, quien recientemente se comprometió con Cristiano Ronaldo con un millonario diamante. En sus redes sociales, Sánchez compartió fotos de su asistencia al evento, incluidas fotos con Rodríguez. “Fotos divertidas de una hermosa noche que recaudó millones para apoyar a las mujeres y proteger a las sobrevivientes @keringfoundation”, escribió en la publicación.

Su aparición en Nueva York se produce un par de meses después de haber protagonizado la boda del año en Venecia, con un sinfín de celebridades y empresarios famosos a nivel mundial.

A la par de que se anunciaba que la pareja se dio el sí en Italia, varios medios de comunicación estadounidenses revelaron que Jeff estaba por comprar la empresa Condé Nast, a la que pertenece la revista Vogue.

Según los informes, la nueva adquisición sería para regalársela a su nueva esposa y darle gusto luego de que la misma Anna Wintour, ahora exeditora de la revista, la criticara por su sentido de la moda.