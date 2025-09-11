Peso Pluma se convirtió en el primer embajador mexicano de la Semana de la Moda de Nueva York 2025. A su llegada a la inauguración junto a su novia Kenia Os, el cantante coincidió con Anna Wintour, la exeditora en jefe de la revista Vogue.

A través de redes sociales circulan varios videos que muestran el momento en que Wintour se encuentra con el cantante mexicano para posar en una fotografía grupal junto a otras personalidades del mundo de la moda, incluido Steven Kolb y el diseñador Michael Kors.

En los videos se ve a Anna uniéndose al grupo para una fotografía juntos, antes de posar, Wintour dirige su atención por unos segundos al cantante de corridos tumbados y a Kenia para luego voltear a las cámaras con un semblante serio y labios fruncidos.

Estas imágenes se han estado haciendo virales por la forma en que la exeditora de Vogue voltea hacia Peso Pluma y Kenia Os. Si bien no se le ve la mirada que les da por los lentes de sol que traía puestos, los internautas dicen que “los mal miró” y les hizo el “fuchi” [sic]. Otros comentan que intentó ignorarlos y se los hizo saber de mala manera.

Los usuarios de internet han comparado este momento con la icónica escena de la película El Diablo Viste a la Moda en la que Miranda Priestly le da una mirada despectiva y llena de prejuicios a Andy Sachs, luego de que ésta comenzara a trabajar como su asistente.

Este incómodo momento ocurrió durante un cóctel que el Consejo de Diseñadores de Moda Americanos (CFDA por sus siglas en inglés) organizó previo a la inauguración de la Semana de la Moda para los diseñadores y los embajadores, entre ellos Peso Pluma y la cantante puertorriqueña Young Miko.

Si bien el memento se viralizó en redes sociales poniendo a más de uno incómodo y a otros tantos indignados por el gesto de Wintour, Peso Pluma disfrutó de su debut como embajador de la New York Fashion Week junto a Kenia Os.

Ambas celebridades compartieron en sus redes sociales algunos detalles especiales del gran día, incluidos videos de su llegada al Rockefeller Center para la inauguración y de su convivencia con Anna Wintour.

Kenia Os se convirtió en tendencia en redes sociales por sí sola al aparecer en Instagram y junto a Peso Pluma en el Rockefeller ataviada con un elegante look, estilo old Hollywood.

Su atuendo estuvo compuesto por vestido de dos piezas negro con blanco, estructurado con un top strapless de botones y escote asimétrico que le dio un efecto de doblez, por su parte, la parte inferior constó de una falda larga en corte A.

Sus fanáticos la llamaron la “María Félix moderna”, por su estilizado look y la elegancia con que lo lució. El nuevo apodo no gustó a todos los internautas, aunque reconocieron que la cantante se veía bastante bien y que el vestido resaltaba su belleza.

Por su parte, La Doble P, como se hace llamar, optó por un conjunto de vestir total black, con pantalones rectos y una camisa abotonada.