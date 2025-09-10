La demencia frontotemporal que padece Bruce Willis, de 70 años, le ha traído muchas muestras de afecto, no sólo de su familia también de su exesposa Demi Moore y ahora de su entrañable amiga Julia Roberts.

La revista People dio a conocer que la protagonista de "Erin Brocovich" se sumó hace tiempo a la lista de personas que se ofrecieron a ayudar a la esposa del actor Emma Heming, de 49 años, a cuidarlo.

El medio especializado informó que, desde que Bruce Willis anunció en 2022 que su retiro de la actuación, Julia Roberts expresó su solidaridad tanto con Emma, quien tiene dos hijas adolescentes con el actor, como con Demi, madre de las tres hijas mayores de su amigo.

Hace tres años, Willis fue diagnosticado con afasia, los estudios médicos continuaron y fue en 2023 que, tras el desarrollo de los síntomas de la demencia frontotemporal, como la dificultad de movimiento, habla y memoria, cambiaron el diagnóstico que afectaba al protagonista de las icónicas películas de acción de los 80 y 90.

En medio de los cambios de actitud y forma de socializar que ha reportado en diversas ocasiones su esposa, Julia Roberts ha estado al pendiente de su amigo lejos del ojo público, según reveló People.

Cabe recordar que a finales de agosto, se dio a conocer que Bruce Willis fue ingresado a una casa de reposo en la que recibe atención médica y cuidados especializados 24/7.

Hecho que impactó a sus seguidores, abrió el debate en redes sobre la decisión que tomó su esposa y conmocionó a Hollywood.

En vísperas de la publicación del libro "The Unexpected Journey" escrito por Emma Heming en el que habla de como se transformó su vida al convertirse en la cuidadora de su esposo de 70 años, el pasado 5 de septiembre, Vanity Fair publicó una entrevista con ella, en la que reveló que con los cambios que sufría el actor y antes de conocer si quiera que pudiera estar enfermo consideró divorciarse.

Emma relató ambos no entendían lo que estaba sucediendo y que aún ahora pese al diagnóstico, ella no tiene muy claro cuando empezaron los síntomas, pero recuerda que desde 2020 ya se se sentía alarmada por los cambios que presentaba el actor, los cuales le hacían pensar que ya no estaba enamorado de ella.

Con el largo recorrido que ha hecho la pareja para enfrentar la demencia del actor, Heming escribió un libro que espera que sea un manual para todas las personas que se convirtieron en el cuidador principal de algún familiar, ya que narra su historia y tiene consejos de personal médico especializado en el tema.

El libro salió a la venta el pasado 9 de septiembre, lo que le ha permitido a la esposa de Willis hablar del tema en entrevistas de televisión y podcasts de los amigos del actor, como Oprah.