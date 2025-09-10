Un día después de que la modelo venezolana Isabella Ladera anunciara que presentará una demanda contra la persona responsable de filtrar un video íntimo sin su consentimiento, su expareja el cantante Beéle rechazó cualquier implicación en el caso y dijo que también tomará acciones legales.

En un comunicado publicado este martes, el equipo de abogados del artista colombiano de cuyo nombre real es Brandon de Jesús López Orozco, descartó que su representado esté involucrado en la publicación del video.

"No filtró dicho material ni participó en su divulgación", aseveraron que el propio cantante fue afectado con el video de contenido sexual que se viralizó en estos días.

"Este hecho afecta a todas las partes. Beéle también es víctima de la exposición no consentida de su intimidad", sentenciaron.

Los abogados informaron que las acciones legales se presentarán tanto en Colombia como en Estados Unidos con la finalidad dar con los responsables de "la obtención, difusión, alojamiento, indexación o monetización del material".

Detallaron que se está realizando el proceso correspondiente para que el video en el que resulta expuesta Isabella Ladera sea bajado y borrado de todas las plataformas digitales incluyendo los motores de búsqueda.

Además se está pidiendo la "preservación de evidencia" de los registros que ayuden con dar con los responsables.

El pasado lunes, la influencer Isabella Ladera expresó su enojo al publicarse sin su consentimiento un video íntimo el cual aseguró sólo lo tenían ella y la otra persona involucrada, que según los cibernautas se trataba de Beéle, su expareja.

La venezolana aseguró sentirse traicionada y ser víctima de burlas, acoso y violencia.

Anunció que presentaría una demanda. Hecho que fue confirmado horas más tarde por su equipo legal que descartó que Isabella fuera responsable de la difusión del material y que este formara parte de una estrategia de marketing.

Isabella y Beéle sostuvieron una relación amorosa en 2024 que terminó en abril de este año luego de haber iniciado en medio de rumores de infidelidad a sus anteriores parejas.