"Estoy devastada", reveló este lunes la tiktoker venezolana Isabella Ladera luego de que confirmara que en las redes sociales se filtró un video íntimo sin su consentimiento por el cual está siendo juzgada y atacada.

"No soy la vergüenza de esta historia. La vergüenza recae sobre quien traicionó", sentenció la influencer en un comunicado que publicó en sus plataformas.

Pese a los señalamientos de burla y a lo vulnerable que se encuentra, afirmó que no se dejará intimidar y que conoce quien es el responsable, dejando ver que podría tratarse de su expareja, el cantante colombiano Beéle, como se rumora en las redes.

"Sólo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo. Una persona que me mintió desde el inicio, que fue testigo de cómo enfrentaba consecuencias dolorosas por su causa y, aun así, nunca dio un paso al frente para protegerme", sentenció la modelo.

Isabella Ladera, quien es una influencer con gran impacto en las redes de habla hispana, calificó la filtración del video viral como una forma de violencia, ya que atenta contra su dignidad y su familia.

"La carga cae sobre la mujer, sobre mí, y no sobre quien cometió el abuso de confianza".

Afirmó que debido a la publicación de este video tomará acciones legales contra la persona responsable.

De acuerdo con los cibernautas, el video en el que se vulnera la intimidad de la venezolana es sobre un encuentro sexual el cual está siendo usado para hablar de la influencer, el cual en un inicio se especulaba sobre si era un truco publicitario o quien podría haberlo filtrado.

Los medios de espectáculo señalan que Isabella Ladera y Beéle sostuvieron un romance presuntamente desde 2023 cuando ambos tenían pareja.

En medio de la polémica, ambos negaron el hecho y fue hasta el siguiente año, 2024, cuando empezaron a compartir contenido juntos con el revelaron que estaban juntos.

Estuvieron en pareja aproximadamente un año hasta que en el pasado abril borraron las fotos de sus perfiles.