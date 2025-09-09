Luego de que se difundiera sin su consentimiento un video íntimo de Isabella Ladera en las redes sociales, el equipo legal de la influencer venezolana, SONUS, informó este lunes que presentará una demanda para que "se identifique a los responsables y se impongan las sanciones que correspondan".

A través de un comunicado compartido por la modelo, rechazaron que la publicación del contenido íntimo haya sido filtrado por ella o que forme parte de una estrategia de marketing.

"No podemos pasar por alto que la circulación de material íntimo sin consentimiento genera un profundo daño psicológico, patrimonial, social y profesional a las víctimas", precisaron los representantes legales.

Horas después a través de sus historias de Instagram, Isabella Ladera reveló que desde hace casi dos meses le advirtieron que alguien podría publicar un video de esta índole.

Tiempo que le permitió poner en alerta a su familia por el impacto que podría tener la vulneración de su intimidad.

Asimismo, descartó que la filtración estuviera relacionada con el robo del que fue víctima hace un tiempo.

Isabella Ladera ayer expresó su indignación sobre la filtración del material íntimo sobre el cual afirmó que "solo estaba en manos de dos personas, la otra persona y yo".

Aclaró que fue publicado sin su consentimiento y que esto "representa una de las traiciones más crueles que he vivido".

La creadora de contenido destacó que con este material ha sido víctimas de "burlas, odio y prejuicios, mientras el verdadero responsable permanece en silencio".

Criticó que los señalamientos en casos similares se enfoquen en las mujeres y no "sobre quien cometió el abuso de confianza".

¿Quién es el exnovio de Isabella Ladera?

El nombre real de Beéle es Brandon de Jesús López Orozco, es un joven cantante y compositor originario de Barranquilla, Colombia.

Actualmente tiene 22 años de edad y tiene un par de años en la industria de la música dándose a conocer por su uso del estilo urbano.

En redes sociales, señalaron que la expareja de Isabella Ladera presuntamente podría estar involucrado en el caso, aunque ninguna fuente oficial lo ha señalado.

Cabe recordar que Ladera y Beéle anunciaron su noviazgo en 2024, aunque los rumores mencionan que pudo haber iniciado desde antes cuando ambos tenían pareja, lo cual habría influenciado para que su romance atrajera la atención de sus seguidores.

Meses después en abril de este año, ambos eliminaron de sus plataformas el contenido que habían creado juntos con lo que dieron a conocer que había terminado su relación.