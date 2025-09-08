Entre fotos con cara de perro, entrevistas y videos en redes sociales, los integrantes de la familia Aguilar se están dando con todo revelando intimidades, recordando el pasado y hasta exponiendo a las más pequeñas de la dinastía.

Ahora, Emiliano Aguilar, hijo de la primera esposa de Pepe Aguilar, acusó a su media hermana Ángela de provocar el distanciamiento con su padre tras engañarlo sobre cómo se ganaba la vida.

Este lunes en sus redes sociales, Emiliano de 32 años de edad publicó varios videos que exponen una vez más las intimidades de su familia, en las que aclaró porque no se habla con la cantante.

Relató que en la época en la que él se dedicaba a trabajar en la construcción y Ángela Aguilar tenía aproximadamente 18 años de edad, ella engañó a su padre asegurándole que le mandaba una mensualidad a su hermano.

Hecho que provocó el descontento de Pepe Aguilar por lo que en un mensaje de audio se lo hizo saber a Emiliano: "Me da vergüenza que le estás pidiendo dinero a tu hermana".

Ante el asombro del señalamiento, afirmó quedarse en shock, dejando el mensaje sin contestar ante la posibilidad de que no creyera su versión. "¿A quién más le va a creer a ella o a mí?", cuestionó.

Hecho que provocó una ruptura que se mantiene hasta la fecha.

"Después me enteré de que mi hermanda linda le estaba diciendo a mi papá que me mandaba dinero cada mes. Cuando yo nunca le pido ni un centavo", afirmó.

Emiliano aseguró que las acusaciones de que recibía dinero de Ángela sucedieron cuando la joven salía entonces con el entonces compositor de Christian Nodal, René Alberto Lau, quien era 15 años mayor que la cantante y cuya relación terminó tras difundirse algunas imágenes en que se mostraba a la pareja besándose.

La aclaración que hace Emiliano sobre su distanciamiento con su hermana surge en medio de la polémica que sostiene con su padre, a quien señala de revelar la identidad de su segunda hija pequeña a quien quería mantener lejos de los reflectores del medio del espectáculo.