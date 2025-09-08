Septiembre llegó con sus banderas, olor a pozole y con él, las fiestas patrias que conmemoran el Grito de Independencia, a las que se suman el deporte con una pelea estelar de box que promete encender aún más el ánimo patrio.

Este año, los amantes del cuadrilátero y los guantes esperan con gran entusiasmo la pelea de Saúl "Canelo" Álvarez contra el estadounidense Terence Crawford que se llevará acabo el próximo sábado 13 de septiembre.

Sin embargo, para sorpresa de miles de mexicanos esta vez no se transmitirá por televisión abierta.

¿Dónde puedo ver la pelea del "Canelo" y Crawford"?

La próxima pelea del "Canelo" ocurrirá en Las Vegas, Nevada, donde por primera vez en Allegiant Stadium será el epicentro de este encuentro.

La transmisión en vivo se podrá ver sólo por Netflix

La pelea estelar iniciará a las 9:00 de la noche, hora Ciudad de México

Cabe recordar que este año, la plataforma de streaming fue quien compró los derechos de la pelea, que genera una gran derrama económica en nuestro país ya que miles de personas asisten a bares, restaurantes u se organizan para ver el evento deportivo.

El "Canelo" Álvarez y Terence Crawford boxearán este fin de semana por la corona del peso supermediano.

Por este motivo, el boxeador mexicano ya empezó a calentar los motores en las redes sociales, por lo que se reportó listo para la pelea y compartió algunas fotos avisando que ya había aterrizado en Las Vegas.

Por su parte, Crawford compartió en un video parte de su preparación física rumbo a la llamada "Pelea del Siglo".

El pasado viernes, los boxeadores se presentaron en una rueda de prensa en la que cada uno aseguró que será el ganador en el encuentro.

Cabe recordar que el récord personal del "Canelo" es de 63 victorias, dos derrotas y dos empates. El de su rival es de 41 peleas ganadas.