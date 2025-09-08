El Gobierno de México y el sector privado inauguraron este lunes el registro para la edición 2025 de 'El Buen Fin', que celebrará sus 15 años, con la meta de superar las ventas del año pasado y acercarse a los 200,000 millones de pesos (unos 10.526 millones de dólares).

FECHA BUEN FIN 2025

La principal campaña de descuentos y promociones para fomentar el consumo interno, similar al 'Black Friday', se realizará este año del 13 al 17 de noviembre y pretende superar los 172.900 millones de pesos (unos 9.100 millones de dólares) de la edición pasada.

Durante la ceremonia en la Secretaría de Economía, el titular de la Unidad de Competitividad, Enrique Salomón Rosas, señaló que el objetivo central es “impulsar la prosperidad compartida”, al tiempo que se refuerza la identidad nacional mediante la integración de la marca Hecho en México.

En su oportunidad, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció un despliegue nacional para vigilar que los descuentos sean reales y evitar publicidad engañosa, según dio a conocer la subprocuradora Rebeca Olivia Sánchez.

En representación del sector industrial, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Alejandro Malagón, aseguró que El Buen Fin "es un esfuerzo empresarial con un impacto social” y convocó a los consumidores a preferir artículos con la etiqueta Hecho en México.

"No se trata solo de hacer una compra, sino de atender una necesidad, mejorar la vida diaria y refrendar la confianza de que juntos siempre sí podemos", sostuvo.

Por su parte, Octavio de la Torre, líder de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo (Concanaco Servytur), subrayó que el programa "ha sobrevivido a distintas administraciones y coyunturas, consolidándose como la gran fiesta comercial de México y la más importante de la historia".

"Es una celebración donde se encuentra la confianza del consumidor, la innovación tecnológica, el talento nacional y sobre todo la fuerza de los negocios familiares que son el corazón de nuestra economía", añadió.

En su oportunidad, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad) destalló que, en cada edición, más de 50 millones de clientes visitan sus establecimientos en los cinco días de promociones.

A la par, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que el tradicional sorteo del Buen Fin repartirá este año una bolsa de 500 millones de pesos (más de 26 millones de dólares) entre tarjetahabientes y comercios participantes.

La secretaria de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Manola Zavala, sostuvo que el evento "es el mejor fin para la economía", mientras que su homóloga del Estado de México, Laura González, llamó a pequeños y medianos negocios a sumarse al registro gratuito en la página oficial.

El titular de Fomento y Crecimiento Económico, Sergio Silva, cerró el evento y afirmó que El Buen Fin "nos dará el empujón en el último trimestre del año para entregar mucho mejores cuentas de las que imaginaron que íbamos a entregar", con más de 1.290 registros confirmados en las primeras horas. E