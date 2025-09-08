TE RECOMENDAMOS

Hay buenas noticias para todas aquellas personas que se inscribieron al : pronto podrán recoger su Tarjeta del Bienestar.

Según anunció Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, las tarjetas serán repartidas a todas aquellas mujeres de 60 a 64 años que se incorporaron al programa en el último registro.

¿Cuándo y a quiénes entregarán la Tarjeta del Bienestar?

Según lo anunciado, la Secretaria del Bienestar hará la entrega de las tarjetas bancarias durante octubre para que las mujeres de 60 a 62 años puedan cobrar por primera vez su apoyo económico de hasta 3 mil pesos.

Cabe recordar que las mujeres de 63 y 64 años ya reciben este apoyo.

La entrega de tarjetas no se realizará de acuerdo con un calendario, sino que las beneficiarias aceptadas en el programa recibirán un mensaje de texto a los números celulares proporcionados en el registro.

"Les vamos a enviar un mensaje sms a su teléfono celular y dice Bienestar para que no se confundan porque hay mucha información falsa respecto a los programas de Bienestar”, dijo la secretaria.

En dicho mensaje se especificará la fecha, hora y lugar para que las beneficiarias puedan recoger su plástico y así cobrar su beneficio.

La Pensión Mujeres Bienestar da una ayuda económica bimestral de 3 mil pesos a todas aquellas mujeres en vulnerabilidad económica o rezago social.

Una vez que cumplan los 65 años, las beneficiarias pasarán a ser parte de la pensión federal de 65 años y más, conocida como

Los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar se harían en noviembre, durante las dispersiones del bimestre noviembre-diciembre a quien reciba su tarjeta en octubre.

