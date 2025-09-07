Los pagos correspondientes al bimestre septiembre-octubre de las Pensiones del Bienestar están activos para beneficiar a miles de personas que más lo necesitan por vulnerabilidad o situación económica complicada.

De acuerdo al calendario oficial, publicado por Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, los pagos seguirán durante la semana del lunes 8 al viernes 12 de septiembre. ¡Toma nota! A continuación te decimos si te toca cobrar esta semana y todo lo que debes saber para que puedas acudir al Banco del Bienestar.

¿A quién le toca cobrar la Pensión Bienestar del 8 al 12 de septiembre?

Los beneficiarios que podrán cobrar su apoyo son todos aquellos que estén inscritos a los siguientes Programas del Bienestar:

Pensión de Personas Adultas Mayores - $6 mil 200

Pensión de Personas con Discapacidad - $3 mil 200

Pensión Mujeres Bienestar - $3 mil 000

Programa de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras - $1,650

Calendario de pago de la Pensión Bienestar

El pago de cada programa se realiza de acuerdo a la primera letra del primer apellido de los beneficiarios. Así queda el calendario para esta semana:

G - Lunes 8 y Martes 9

- Lunes 8 y Martes 9 H, I, J, K - Miércoles 10

- Miércoles 10 L - Jueves 11

- Jueves 11 M - Viernes 12

Toma en cuenta que los sábados y domingos no se realizan depósitos. Los pagos se retomarán el lunes 15 de septiembre.

¿Cómo saber si ya depositaron la Pensión Bienestar?

¡Qué no se te pase! Los pagos de las Pensiones Bienestar concluirán el próximo jueves 25 de septiembre . Podrás ver reflejado el depósito de tu apoyo, según el programa al que pertenezcas, directamente en tu cuenta del Banco del Bienestar.

Si no puedes acudir a las sucursales del banco, puedes consultar tu saldo de la Tarjeta del Bienestar en la aplicación móvil. Sigue los siguientes pasos:

Ve a la tienda de aplicaciones de tu teléfono y descarga la app del Banco Bienestar Acepta los términos y condiciones Escribe tu número de celular Escribe los 16 números de la Tarjeta del Bienestar y tu NIP del cajero Genera una contraseña y confírmala Inicia sesión y consulta el saldo y los movimientos de tu cuenta

¿Cuándo pagan las Pensiones del Bienestar a los nuevos beneficiarios?

De acuerdo con lo dicho por los Programas del Bienestar, las personas que podrán cobrar en septiembre son todas aquellas que ya habían estado inscritas y que han recibido sus pagos en bimestres anteriores.

Si recientemente te inscribiste a cualquiera de estos programas, lo siguiente te interesa: las personas que recientemente se registraron y fueron aceptados en cualquiera de estos apoyos sociales todavía NO recibirán su pago debido a que su Tarjeta del Bienestar está en proceso a través del Banco del Bienestar.

Las autoridades de la secretaría anunciarán por sus canales oficiales cuándo podrán recoger su tarjeta y cuándo podrán cobrar su primer pago.