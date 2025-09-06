Si tienes experiencia en el manejo de ganado y estás buscando una oportunidad laboral en Estados Unidos, esta oferta puede interesarte. El rancho 5L Ranch, ubicado en Sheridan, Montana, está en busca de pastores de ganado de rango para trabajar en condiciones rurales, ofreciendo salario mensual de $2,058 dólares, además de vivienda y comida proporcionadas por el empleador conforme a las regulaciones federales.

Requisitos para el puesto en Estados Unidos

Los candidatos deben contar con al menos tres meses de experiencia trabajando con rebaños de 200 cabezas de ganado o más en campo abierto o pastizales. Se solicita una referencia laboral que respalde esta experiencia.

Las tareas incluyen el pastoreo de ganado a caballo, en cuatrimoto o a pie, así como la protección de los animales contra depredadores como coyotes, osos, lobos y leones de montaña.

También se requiere capacidad para detectar enfermedades o lesiones en el ganado, aplicar tratamientos según indicaciones del empleador, y participar en actividades como marca, castración, vacunación, etiquetado, destete, rastreo, clasificación y carga de animales.

Además, el trabajador deberá mantener prados, reparar cercas y garantizar que el ganado permanezca dentro del rango asignado, lejos de peligros como carreteras o plantas venenosas.

Es indispensable saber montar a caballo de forma segura para evitar accidentes. Aunque algunas tareas pueden realizarse fuera del rango, más del 51% del trabajo se llevará a cabo en campo abierto.

Beneficios del trabajo en Estados Unidos

El empleo incluye vivienda limpia y en buen estado, la cual debe mantenerse en condiciones razonables de limpieza por parte del trabajador.

El empleado debe reportar cualquier daño en la unidad habitacional, y podría ser responsable si se demuestra negligencia grave o daño intencional. Además de la vivienda, el empleador proporciona alimentación, y existe la posibilidad de recibir bonos discrecionales por rendimiento y anticipos de nómina.

Cabe destacar que el puesto requiere disponibilidad de guardia hasta 24 horas, los 7 días de la semana, lo cual es común en trabajos de campo donde el bienestar del ganado depende de atención constante.

La Western Range Association y sus ranchos miembros promueven prácticas responsables de cría, por lo que cualquier negligencia o abuso hacia los animales puede ser motivo de despido y responsabilidad legal.

Los mexicanos pueden trabajar de manera temporal y documentada en Estados Unidos con la visa H-2A.

El número de visas H-2A que se otorgan no está delimitado por año fiscal y puede aumentar o disminuir, según las necesidades.

Los extranjeros contratados pueden emplearse en campos de cultivo o invernaderos con una estadía máxima de 3 años, pero la visa es renovable para trabajar por temporadas. Para solicitar la visa H-2A necesitas tener un empleador en Estados Unidos. Aquí el paso a paso para solicitarla.