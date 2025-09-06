TE RECOMENDAMOS

Si tienes experiencia en el manejo de ganado y estás buscando una , esta oferta puede interesarte. El rancho 5L Ranch, ubicado en Sheridan, Montana, está en busca de pastores de ganado de rango para trabajar en condiciones rurales, ofreciendo salario mensual de $2,058 dólares, además de vivienda y comida proporcionadas por el empleador conforme a las regulaciones federales.

Requisitos para el puesto en Estados Unidos

Los candidatos deben contar con al menos tres meses de experiencia trabajando con rebaños de 200 cabezas de ganado o más en campo abierto o pastizales. Se solicita una referencia laboral que respalde esta experiencia.

Las tareas incluyen el pastoreo de ganado a caballo, en cuatrimoto o a pie, así como la protección de los animales contra depredadores como coyotes, osos, lobos y leones de montaña.

También se requiere capacidad para detectar enfermedades o lesiones en el ganado, aplicar tratamientos según indicaciones del empleador, y participar en actividades como marca, castración, vacunación, etiquetado, destete, rastreo, clasificación y carga de animales.

Además, el trabajador deberá mantener prados, reparar cercas y garantizar que el ganado permanezca dentro del rango asignado, lejos de peligros como carreteras o plantas venenosas.

Es indispensable saber montar a caballo de forma segura para evitar accidentes. Aunque algunas tareas pueden realizarse fuera del rango, más del .

Beneficios del trabajo en Estados Unidos

El empleo incluye vivienda limpia y en buen estado, la cual debe mantenerse en condiciones razonables de limpieza por parte del trabajador.

El empleado debe reportar cualquier daño en la unidad habitacional, y podría ser responsable si se demuestra negligencia grave o daño intencional. Además de la vivienda, el empleador proporciona alimentación, y existe la posibilidad de recibir bonos discrecionales por rendimiento y anticipos de nómina.

Cabe destacar que el puesto requiere disponibilidad de guardia hasta 24 horas, los 7 días de la semana, lo cual es común en trabajos de campo donde el bienestar del ganado depende de atención constante.

y sus ranchos miembros promueven prácticas responsables de cría, por lo que cualquier negligencia o abuso hacia los animales puede ser motivo de despido y responsabilidad legal.

Los mexicanos pueden trabajar de manera temporal y documentada en Estados Unidos con la visa H-2A.

Elque se otorgan no está delimitado por año fiscal y puede aumentar o disminuir, según las necesidades.

Los extranjeros contratados pueden emplearse en campos de cultivo o invernaderos con una estadía máxima de 3 años, pero la visa es renovable para trabajar por temporadas. Para solicitar la visa H-2A necesitas tener un empleador en Estados Unidos. Aquí el paso a paso para solicitarla.

