Hay buenas noticias para todos aquellos capitalinos que se inscribieron a la Pensión Hombres Bienestar y recibieron su Tarjeta del Bienestar el pasado 28 de agosto de 2025: el pago del apoyo pronto se realizará, según anunció la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la CDMX (SEBIEN).

A continuación te dejamos los detalles de la Pensión Hombres Bienestar en la Ciudad de México, quiénes podrán cobrar y las fechas oficiales del depósito.

¿Qué es la Pensión Hombres Bienestar y a quién va dirigida?

Se trata de un programa social, impulsado este 2025, y dirigido por la SEBIEN para hombres dentro del rango de edad de los 60 y 64 años; tiene como objetivo cubrir sus necesidades básicas y gastos diarios antes de poder solicitar la pensión federal de 65 años y más.

El año pasado, antes de tomar posesión como jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada dijo que el programa apoyaría a este sector de la población siembre y cuando se encontrara en una situación de vulnerabilidad o alto grado de marginación.

Pensión Hombres Bienestar paga este 2025 un estimado de 18 mil pesos anuales, que se reparten en 3 mil pesos de forma bimestral.

“La pensión federal para el adulto mayor (actualmente repartida a partir de los 65 años) no cubre a la población de 60 a 64 años, a pesar de que en esta etapa de la vida se presentan diversos retos que pueden afectar la regularidad de un ingreso monetario”, se lee en las Reglas de Operación del programa.

¿Cuándo pagan la Pensión hombres Bienestar en septiembre?

De acuerdo con un anuncio hecho por la Dirección Ejecutiva para Adultos “B” de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la CDMX en sus canales oficiales, la Pensión Hombres Bienestar para adultos de entre 60 y 64 años será depositada entre el miércoles 3 y viernes 5 de septiembre.

“Beneficiarios que acudieron el día 28 de agosto por la tarjeta del programa ‘Pensión Hombres Bienestar’ su depósito se verá reflejado a partir del día 03 al 05 de septiembre”.

Los beneficiarios que podrán cobrar en estas fechas son todos aquellos que recibieron su Tarjeta del Bienestar el pasado 28 de agosto durante la entrega masiva llevada a cabo por Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX en el Zócalo.

Para los beneficiarios que ya tenían su tarjeta, el depósito debió caerles entre el 29 y el 30 de agosto.

¡Toma nota! El pago que se realizará será el correspondiente al bimestre julio-agosto.

En caso de que no estés seguro de que te haya caído tu pensión en cualquiera de los dos períodos, puedes consultar tu saldo llamando al número de teléfono que se encuentra en la parte de atrás de tu tarjeta.