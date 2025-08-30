Septiembre es conocido en México como el Mes del Testamento, durante el cual se ofrecen facilidades y descuentos para que las personas lleven a cabo dicho trámite, en el que declaren sus voluntades y señalen a quiénes les dejan sus bienes. Si quieres hacer tu testamento, te contamos cuánto cuesta en la Ciudad de México y los precios en otros estados. ¡Toma nota!

¿Qué es un testamento? Según expertos, es un acto jurídico legal y personal, otorgado ante un notario, en el que una persona dispone de sus bienes y derechos, y declara voluntades para después de su muerte. Dicho documento permite que tus deseos se cumplan respecto a tus propiedades, quiénes serán tus herederos, la proporción de la herencia y el cuidado de tus hijos menores (de ser el caso).

Pese a la importancia de este trámite, muchas personas tienen miedo de hacer su testamento, ya que creen que realizarlo es de “mal augurio”, por lo que prefieren dejarlo pasar; sin embargo, no se recomienda esto, ya que podrías provocar problemas en tu familia.

Es por esta razón que, desde 2003, la Secretaría de Gobernación y el Notariado Mexicano, promueven entre la población el otorgamiento de testamentos con el objetivo de fomentar la protección del patrimonio familiar. Durante septiembre, las autoridades de la mayoría de los estados de la República Mexicana ofrecen descuentos y precios especiales pasa sacar el testamento.

Precio del testamento en CDMX septiembre 2025

El Colegio de Notarios de la Ciudad de México dijo que el costo del testamento es de $3,800 pesos, cantidad que incluye el I.V.A. y el aviso de otorgamiento de testamento. Para más información al respecto y para resolver tus dudas puedes comunicarte al teléfono (55) 5511 1819.

Recuerda que los integrantes del Colegio de Notarios de la CDMX incrementan horas y días de atención al público en sus oficinas y reducen en más del 50% el monto del honorario que fija el arancel correspondiente.

Precio de testamento en México septiembre 2025

El precio del testamento dependerá del estado en el que sea tramitado, por ejemplo, en Veracruz dicho trámite está en $1,500 pesos para el público en general. Si quieres consultar el costo en cada entidad, checa el siguiente enlace notariadomexicano.org.mx/directorio-de-notarios/.

Durante septiembre, Mes del Testamento, reiteramos la importancia de otorgar este instrumento legal que asegura orden y certeza en la sucesión de bienes.



¿Qué necesitas para hacer tu testamento? Paso a paso

Las autoridades señalan que para hacer tu testamento debes hacer lo siguiente:

Paso 1 . Acude a una Notaría Pública.

Paso 2 . Si es el caso, presenta a tus testigos.

Paso 3 . Proporciona tus datos generales.

Paso 4 . Presenta una identificación oficial.

Paso 5 . Cubre el costo.

Paso 6 . Expresar tu voluntad.

¿Qué puedes heredar en un testamento?

En tu testamento puedes heredar bienes, derechos y obligaciones, así como futuros bienes a hijas e hijos futuros.