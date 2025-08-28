Choca, intenta darse a la fuga y atropella a un motociclista, así surge "Lady Jeep", una conductora que fue grabada sobre Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, tratando de evadir la ley pese a los posibles delitos que había cometido.

De acuerdo con la organización #Niunrepartidormenos, la tarde de este miércoles una mujer a bordo de una camioneta tipo Jeep chocó contra un auto sobre Reforma en inmediaciones de la colonia Lomas de Chapultepec, pero al intentar huir un agente de Tránsito le marcó el alto.

La mujer ignoró las indicaciones y entre gritos le avisaron que estaba golpeando a otro auto, pero la conductora continuó tratando de escapar del caos vehicular que se había creado.

"Lady Jeep" aceleró y golpeó a un repartidor de Rappi que tenía enfrente y sin reparar en lo que había hecho se fue del sitio.

El motociclista cayó, el policía de tránsito insistió en que parara, pero la mujer ignoró las indicaciones y aceleró sobre Paseo de la Reforma.

Los hechos fueron grabados por los pasajeros de otro vehículo que atestiguaron los hechos, por lo que cuando "Lady Jeep" se dio a la fuga, ellos siguieron la persecución.

De acuerdo con las imágenes, el agente de Tránsito constantemente marcó el alto a la conductora que cambiaba de un carril a otro en medio del tráfico.

"Lady Jeep" embiste a un repartidor en Reforma y es detenida: #JusticiaParaRepartidores 😠

Ayer, 27 de agosto, la impunidad al volante se manifestó una vez más en la Ciudad de México. Una conductora a bordo de una camioneta Jeep, con placas PCA 8041, intentó escapar después de un… pic.twitter.com/21nzY2UhzF — #NiUnRepartidorMenos AC (@repartidorr) August 28, 2025

En un momento se muestra que el policía abordo de su motocicleta la empareja un par de veces y en una oportunidad la mujer da el volantazo provocando que el oficial desacelere.

Después de varios metros, en un semáforo, la mujer no logra pasar y se ve forzada a bajar la velocidad, por lo que el uniformado se pone enfrente del Jeep para evitar darle otra oportunidad a que se escabulla.

"En un último acto de descaro, intenta dar reversa para escapar, pero un policía de tránsito logra impedir su huida, llevándola a su detención", relata #Niunrepartidormenos.

Las personas que grabaron la persecución tomaron el número de placas, que de acuerdo con la organización civil no cuenta con alguna multa.

Sin embargo, piden a las autoridades se ejerza acción legal contra la mujer debido al riesgo al que fue expuesto el repartidor de Rappi.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la conductora o las sanciones a las que pudo ser acreedora.