En pleno cierre de la temporada vacacional, ante el asombro de varios bañistas, un hombre se libró de ser mordido por un cocodrilo que lo acechaba dentro del mar en la playa Bocanegra, ubicada en Puerto Vallarta, Jalisco.

Los testigos de este peculiar incidente compartieron en redes sociales el momento de que se percataron que el reptil nadaba cerca de la orilla de la playa.

"¡Sálganse, ahí está el cocodrilo!", dice la persona que graba.

De pronto, se muestra como un hombre que estaba en el mar trata de salir, llegando a la orilla se tropieza.

Entre los gritos de temor de los presentes, se escucha la advertencia que el cocodrilo está justo detrás del bañista.

"¡Aguas, aguas!¡Córrele, córrele!", el hombre se incorpora y logra dar unos pasos más lejos del animal.

Es cuando se ve el cocodrilo sobre la playa, en la que se queda algunos segundos más viendo como su presa se aleja.

"Te tiró la mordida, ¿viste?", le dice la persona que graba al hombre que acaba de tener un gran susto con la "visita" tan inesperada en el mar.

Todos asombrados comentan el incidente, aseguran que el animal lo estaba cazando y que por "suerte no lo agarró".

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado ante el incidente.

¿Qué hace un cocodrilo en el mar?

De acuerdo con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, los cocodrilos no son considerados una plaga y suelen encontrarse en los esteros o lagunas costeras, pero debido a la creciente mancha urbana suelen desplazarse a otros puntos.

"Por su carácter territorial y necesidad de espacio, es normal que estos animales incursionen al interior del mar para moverse entre esteros en búsqueda de alimento, pareja o sitios de anidación".

Al corte de julio, Puerto Vallarta y Bahía de Banderas contaba con una población de aproximadamente 300 cocodrilos de los cuales 45 son adultos.