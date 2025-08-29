¿Eres trabajador de Petróleos Mexicanos (Pemex) y quieres jubilarte? Si es así, conoce cómo puedes solicitar tu pensión y cuál es el proceso que debes llevar a cabo para que te la den. Aquí te compartimos los pasos del trámite, los requisitos que solicitan las autoridades, así como el monto probable que podrías recibir por dicha prestación económica. ¡Toma nota!

Una vez que concluyes con tu ciclo laboral dentro de Pemex, debes realizar tu trámite de jubilación, el cual se lleva a cabo una vez que “hayas alcanzado la edad y antigüedad requerida”, y, por consiguiente, tienes derecho a recibir una pensión.

¿Quiénes pueden pedir una de las pensiones de Pemex? Aquellos extrabajadores que cumplan con la edad y antigüedad de servicio establecidas en el régimen de pensiones correspondiente, ya sea el del Régimen 1975 o el Régimen de Transición.

¿Cuánto dinero dan de pensión en Pemex 2025?

De acuerdo con estimaciones, el monto de la pensión Pemex varía de acuerdo con los años trabajados y la edad de jubilación; por ejemplo, la cantidad puede ir de $10,000 a $20,000 pesos al mes. Te sugerimos consultar esta información directamente con las autoridades.

Por otro lado, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, informó que algunos jubilados de Pemex cobran pensiones millonarias: al menos 544 pensionados reciben montos superiores a las percepciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante la conferencia matutina del 13 de agosto, la mandataria reveló su salario bruto, el cual es de $191,000 pesos mensuales.

Requisitos para solicitar pensión Pemex

Los requisitos dependerán de la pensión que solicites y bajo qué régimen te jubiles:

Régimen 1975: mínimo 55 años y 25 de servicio.

y 25 de servicio. Régimen de Transición: mínimo 60 años y 30 de servicio.

Paso a paso para tramitar la pensión Pemex

- Paso 1 . Recibirás una notificación a través de tu aplicación Pemex Asiste indicándote que eres candidato para obtener el beneficio de jubilación; da clic en el botón "Más información".

- Paso 2 . Serás redireccionado a una página en la que deberás verificar tus datos personales; ingresa tu correo electrónico para que se puedan comunicar contigo.

- Paso 3 . Da clic en iniciar al trámite para generar un folio con el que podrás dar seguimiento.

- Paso 4 . Una vez enviada la solicitud, se te avisará en qué fase se encuentra tu proceso, para finalmente determinar si se te otorga la pensión.

¿La pensión Pemex es vitalicia?

No hay información que confirme que la pensión que Pemex entrega a sus jubilados sea vitalicia. Para resolver esta duda puedes enviar un mensaje en el micrositio de Bienestar Laboral de Pemex, en el buzón de comentarios, o bien, puedes dirigirte al sitio www.pemex.com/gentepemex.