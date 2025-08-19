La empresa Bartley Farms, ubicada en Dowagiac, Michigan, abrió una convocatoria para contratar a 10 trabajadores agrícolas con visa para laborar en sus campos. Esta oferta representa una oportunidad para migrantes con experiencia en la cosecha de árboles frutales, especialmente manzanas, que buscan empleo legal en Estados Unidos.

El empleo es de tiempo completo, con una jornada de 40 horas semanales, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Actividades a realizar en el trabajo en Estados Unidos

Contempla una amplia variedad de tareas agrícolas, entre ellas:

Cosecha manual de manzanas bajo estándares de calidad.

bajo estándares de calidad. Poda, desmalezado y limpieza de campos.

Reparación y mantenimiento de sistemas de riego.

Operación de tractores, camiones y carretillas elevadoras (solo dentro de la granja).

Actividades de empaque y clasificación de productos.

Mantenimiento general del huerto, como atar ramas, plantar árboles y pintar troncos.

Salario del trabajo en Estados Unidos

El salario ofrecido es de $18.15 dólares por hora.

Requisitos para aplicar al trabajo en Estados Unidos

Para ser considerado, los solicitantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener al menos 3 meses de experiencia verificable en la cosecha manual de árboles frutales comerciales.

Proporcionar referencias laborales de los últimos tres años que confirmen dicha experiencia.

Estar dispuesto a recibir capacitación e instrucciones del supervisor en el lugar de trabajo.

No se requiere prueba de drogas previa al empleo; si se realiza, será cubierta por el empleador.

Ubicación del trabajo en Estados Unidos

Dirección: 53138 Townhall Rd., Dowagiac, MI 49047.

Empresa: Gary F Bartley / Bartley Farms.

¿Cómo aplicar al trabajo en Estados Unidos?

Los interesados pueden comunicarse directamente con el empleador a través de los siguientes medios o dar clic a este enlace para ver la oferta en el Departamento de Trabajo :

Correo electrónico: wuglals@michfb.com

Los mexicanos tienen la posibilidad de trabajar como jornaleros agrícolas de manera temporal y documentada en Estados Unidos con la visa H-2A.

El número de visas H-2A que se otorgan no está delimitado por año fiscal y puede aumentar o disminuir, según las necesidades.

Los extranjeros contratados pueden emplearse en campos de cultivo o invernaderos con una estadía máxima de 3 años, pero la visa es renovable para trabajar por temporadas. Para solicitar la visa H-2A necesitas tener un empleador en Estados Unidos. Aquí el paso a paso para solicitarla.