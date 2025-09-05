El trámite de la CURP biométrica es único en su tipo ya que se trata de un documento que guardará los datos más privados de cada mexicano, como el iris de los ojos. A un mes de que entre en vigor de manera oficial en el país, descubre cuáles son los requisitos que casi nadie conoce, para que puedas sacarla sin problemas ni contratiempos.

Desde su creación, la Clave Única de Registro de Población (CURP) llegó para innovar la forma en la que se identifican los ciudadanos. Desde el 23 de octubre de 1996 se creó la estructura y composición de la CURP, la cual se caracteriza por contar con 18 caracteres alfanuméricos que combinan letras y números, generados a partir de los datos personales (nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, sexo, entre otros).

Con la aprobación de la CURP biométrica se pretende incluir información más precisa que permita la identificación de una persona, por tal motivo, es que se capturarán rasgos de personalidad atribuibles a un sólo ciudadano. Falta poco más de un mes para que entre en vigor la nueva CURP biométrica y, con ello, que inicie de manera oficial su expedición en todo el país.

¿Ya tienes todos los requisitos que solicitan las autoridades para sacar la CURP biométrica? Si no o no sabes qué es lo que piden, entérate para que vayas reuniendo tus documentos.

Requisitos que no conocías para tramitar la CURP biométrica

Para poder sacar tu CURP biométrica sin problemas, presenta lo siguiente en los módulos de expedición:

-Acta de nacimiento actualizada.

-Identificación oficial vigente (INE o pasaporte).

-CURP tradicional validada ante el Registro Nacional de Población (RENAPO).

-Comprobante de domicilio.

-Correo electrónico vigente

De acuerdo con las autoridades, es muy importante que el acta de nacimiento esté actualizada, de hecho, si dicho documento tiene un error, no se podrá sacar la CURP con datos biométricos. La directora general del Registro Civil Veracruz, Karina Cortés Flores, señaló que hay que revisar detenidamente este documento: “El hecho de tener CURP biométrica significa que ya no tienen problemas en su acta de nacimiento, que todo eso ya está bien y que el acta está certificada”, precisó Cortés Flores de acuerdo con el medio Al Calor Político.

¿Cuándo entra en vigor la CURP biométrica?

La CURP biométrica entrará en vigor el jueves 16 de octubre; a partir de esa fecha estará disponible para su expedición por lo que te recomendamos acudir a las oficinas del Registro Civil de tu comunidad.

¿Los datos biométricos son obligatorios?

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, la CURP biométrica no es obligatoria, aunque hizo un llamado para que los mexicanos la tramiten ya será un documento de mucha utilidad para varios trámites.