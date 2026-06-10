Kenia Os reapareció ante el público, durante un evento de moda de Adidas en la Ciudad de México, días después de haber confirmado su separación del cantante de corridos tumbados Peso Pluma. Las imágenes tomadas recientemente están causando furor entre sus fanáticos.

La cantante e influencer fue captada luciendo más bella y glamorosa que nunca ataviada con un conjunto deportivo de la firma, compuesto por pantalones de pierna recta y cintura baja con detalles en color rojo, a juego con un bralette negro satinado y una chamarra a juego.

Al conjunto de impacto le sumó gafas ovaladas, pequeños pendientes brillantes, así como brazaletes en ambas muñecas y un cinturón joya.

Presumió su inigualable belleza con maquillaje que le dio efecto de porcelana a su piel, labial con gloss, sombras oscuras en los párpados y blush rosado. Su cabellera color negro azabache se lució peinado en una cola de caballo alta.

NO TE PIERDAS: Katy Perry y Justin Trudeau elevan la temperatura con un gesto romántico que desató críticas. VIDEO

La asistencia al show de moda de Kenia ocurre poco después de haber hecho oficial su ruptura con Peso Pluma a través de un comunicado. Según dijeron ambas celebridades: “Queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos”.

Mientras Kenia se ha enfocado en seguir con su agenda de trabajo lejos de su ex, Peso Pluma se hizo viral en redes sociales por aparecer en un concierto llorando y gritando: “Le fallé, la perdí, la perdí”.

El clip fue tomado durante uno de los shows que comparte con su primo, el también cantante de corridos tumbados Tito Doble P. Según han dicho los fans, el clip fue tomado a inicios de mayo, cuando ambos cantantes estaban de gira por Texas.

Os también sugirió su rompimientos antes de anunciarlo durante un concierto en Nuevo León, el pasado 30 de mayo; su comunicado oficial fue publicado el pasado 6 de junio.

Hasta el momento no se sabe la razón de su truene, pero en redes han surgido teorías sobre una infidelidad por parte de Peso Pluma, cuyo nombre real es Hassan Emilio Kabande.

Y es que se sabe que el cantante le fue infiel a otras novias que tuvo previo a Kenia, como Nicki Nicole y Hanna Howell; en ambas relaciones se hicieron públicas las infidelidades, primero terminó con la cantante argentina después de que se hiciera viral un video de él junto a una mujer desconocida en Las Vegas.

En el caso de Howell, ella misma expuso una infidelidad por parte de Peso y otros problemas dentro de la relación.